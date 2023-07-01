"Наслаждается отдыхом": девочка забыла в отеле игрушечную чайку, и сотрудники гостиницы устроили отпуск плюшевой птице

Сотрудники гостиницы не просто нашли игрушку, но, желая успокоить её юную хозяйку, прислали кучу фотографий с отдыха Кусто. Дескать, не волнуйся, малышка, у твоей чайки всё в порядке. Она отдыхает и всем довольна.

Вскоре птичка отправится к ребёнку в Москву, отдохнувшая и популярная.