"Наслаждается отдыхом": девочка забыла в отеле игрушечную чайку, и сотрудники гостиницы устроили отпуск плюшевой птице

Чтобы малышка не расстраивалась, ей отсылают фотоотчёты о том, как друг ребёнка проводит отпуск.
Семья из Москвы отдыхала в Анапе, и после отъезда обнаружила, что на курорте осталась любимая игрушка маленькой дочки. С плюшевой чайкой по имени Кусто малышка спала, ела и гуляла, но в суматохе забыла друга в номере. Девочка три дня плакала, и её мама решила обратиться к администрации отеля с просьбой найти Кусто.
Сотрудники гостиницы не просто нашли игрушку, но, желая успокоить её юную хозяйку, прислали кучу фотографий с отдыха Кусто. Дескать, не волнуйся, малышка, у твоей чайки всё в порядке. Она отдыхает и всем довольна.
Вскоре птичка отправится к ребёнку в Москву, отдохнувшая и популярная.
А креативные и добрые сотрудники анапского отеля несомненно заслужили плюс в карму и благодарность от всех родителей мира, которые знают, какой серьезной бывает трагедия, если ребёнок теряет лучшего друга.
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