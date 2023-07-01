В России извращенцев планируют лечить принудительно

Вот честно говоря, новость не понятная, приказ об этом Минздрав опубликовал еще 14 ноября прошлого года, а кабинеты врачей-сексологов в поликлиниках и ПНД открываю только сейчас.
Итак, рассказываем по порядку, кто такой теперь врач-сексолог и отчего он будет народ спасать.
Фактически это доктор, который будет помогать людям с расстройствами полового развития и ориентации. Так что если у вас непреодолимое желание заняться сексом с овощами, как это делают в культурной Франции, то вам нужно срочно к этому врачу. В России это не норма!
Короче говоря, гомосексуализм, мазохизм, эксгибиционизм, фетишизм, зоофилию, и т.д. и т.п. приравняли к психологическими расстройствам, связанными с половым развитием и ориентацией.
Так вот, сексолог не только правильный диагноз поставит, но если пациент попадется особо буйным, то доктор может применить «принудительные меры медицинского характера», разработанные совместно с врачом-психиатром. Теперь граждане в плащах обнаженными писюнами махать будут в специальных местах со справками и под присмотром психиатров.
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