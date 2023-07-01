В России извращенцев планируют лечить принудительно

Итак, рассказываем по порядку, кто такой теперь врач-сексолог и отчего он будет народ спасать.

Фактически это доктор, который будет помогать людям с расстройствами полового развития и ориентации. Так что если у вас непреодолимое желание заняться сексом с овощами, как это делают в культурной Франции, то вам нужно срочно к этому врачу. В России это не норма!



