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Во Франции детям покажут перфоманс экосексуалов, получающих удовольствие от секса с кабачками и тыквой

Во Франции детям покажут перфоманс экосексуалов, получающих удовольствие от секса с кабачками и тыквой

Автор:
16 июня 2023 15:24
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: lion   Странные   видео   городской праздник   мероприятие   перфоманс   экосексуалы   
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Мэрия Лиона решила организовать мероприятие, на которое пригласят экосексуалов, и теперь жители города опасаются за психику детей.

В Европе модно быть не как все. Экосексуалы, к примеру, получают сексуальное удовольствие от интимного общения с плодами, травами, цветами. Они облизывают стволы деревьев, мастурбируют с помощью ажурных листьев папоротника, впитывают энергию земли с помощью кабачков и огурцов, не отрывая плода от растения. В общем, очень странные люди со своими заскоками. И оказывается, таких во Франции довольно много.




Мэр города Санс решил организовать мероприятие, на которое позовут дурачкаов экосексуалов. И теперь жители боятся, что на всё это безобразие увидят дети. А что, если эти странные люди, не стесняясь, покажут, как полюбить тыкву, а может, даже прилюдно напитаются энергией от огурца?


Странно и то, что среди десятков других "художников" мэрия, отказав 37 другим объединениям, выбрала асексуалов, спонсировав их участие в мероприятии. Здравомыслящие люди распространяют видео с обычными занятиями экосексуалов и тревожатся, что на празднике всех их будет ждать похожий перфоманс.

Мэр города категорически не согласен. Он уверен, что асексуалы - милые люди, которые не позволят ничего непристойного. И если они задумали перфоманс, то он совсем необязательно будет с сексуальным подтекстом.


А видео, которое распространяют в сети, было сняло еще в прошлом году и , как утверждает глава города,«вырвано из контекста». И вообще, "ни власти города, ни сами художники не хотели бы видеть обнажённых, учитывая, что на городсом празднике будут дети», — настаивает мэр. Но говорить он может что угодно, а если у человека пуля в голове сдвиг на почве сексуальных предпочтений, от него можно ожидать любых сюрпризов.


В конце концов, в США тоже никто не думал, приглашая в Белый дом кучу трансов и прочих небинарных персон, что одному из них придёт в голову стянуть лиф платья и потрясти голой грудью.Вот до чего толерантность доводит!

Источник:

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Метки: lion   Странные   видео   городской праздник   мероприятие   перфоманс   экосексуалы   
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26  комментариев
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10k
Том Сойер 46 минут назад
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2k
Vovan Petroff 2 минуты назад
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2k
Alex 3 минуты назад
Сожгите к е**ням эту Европу!
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1k
Николай 8 минут назад
а камнеYOбы уже были?
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96
no. Николай Минуту назад
их увезли с переломами.
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222
устал я от вас 10 минут назад
В борщевик их всех.
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48k
turyst 11 минут назад
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415
sever84 turyst 6 минут назад
Скажем маме, что мы его съели)))
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9k
Борис Карабанов 16 минут назад
Да, блин, безобидная, на первый взгляд, фраза "кабачки вчера жарил" в "цивилизованном" мире играет совсем иными красками - всеми цветами радуги, так сказать.
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1k
Алексей Гулевич 17 минут назад
пля- зачем я это посмотрел .......
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7
Антон Ляпунов 20 минут назад
Это... Вдруг кто заинтересован. На правах рекламы: " Через месяц, кабачки любых размеров по низкой цене". Патиссоны, баклажаны, огурцы - по договоренности)))
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2k
¯\_(ツ)_/¯ ХОМЯК 🙌 20 минут назад
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13k
Shtoppi 21 минуту назад
Во Франции детям покажут перфоманс экосексуалов, получающих удовольствие от секса с кабачками и тыквойПосмотреть
Во Франции детям покажут перфоманс экосексуалов, получающих удовольствие от секса с кабачками и тыквой
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9k
Гомерчик Полчаса назад
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3k
poбт 40 минут назад
мда
не то лижут нонче бабы, не то...
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450
Михаил 48 минут назад
Чем больше там небинарников, тем меньше там людей. Это хорошая тенденция. Как бы жёстко это не звучало.
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918
ruslan d 53 минуты назад
Кого только нет в этом больном мире ...
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640
Аристарх Севидов 56 минут назад
Зоофилов еще позовите. Пусть научат детей любить животных...
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19k
Александр 56 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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11k
Владимир Час назад
Такой?
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20k
Lesha86 Час назад
В борщевик их!
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