Во Франции детям покажут перфоманс экосексуалов, получающих удовольствие от секса с кабачками и тыквой

Мэрия Лиона решила организовать мероприятие, на которое пригласят экосексуалов, и теперь жители города опасаются за психику детей.
В Европе модно быть не как все. Экосексуалы, к примеру, получают сексуальное удовольствие от интимного общения с плодами, травами, цветами. Они облизывают стволы деревьев, мастурбируют с помощью ажурных листьев папоротника, впитывают энергию земли с помощью кабачков и огурцов, не отрывая плода от растения. В общем, очень странные люди со своими заскоками. И оказывается, таких во Франции довольно много.
Мэр города Санс решил организовать мероприятие, на которое позовут
дурачкаов экосексуалов. И теперь жители боятся, что на всё это безобразие увидят дети. А что, если эти странные люди, не стесняясь, покажут, как полюбить тыкву, а может, даже прилюдно напитаются энергией от огурца?
Странно и то, что среди десятков других "художников" мэрия, отказав 37 другим объединениям, выбрала асексуалов, спонсировав их участие в мероприятии. Здравомыслящие люди распространяют видео с обычными занятиями экосексуалов и тревожатся, что на празднике всех их будет ждать похожий перфоманс.
Осторожно! 18+!
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Осторожно! 18+!
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Мэр города категорически не согласен. Он уверен, что асексуалы - милые люди, которые не позволят ничего непристойного. И если они задумали перфоманс, то он совсем необязательно будет с сексуальным подтекстом.
А видео, которое распространяют в сети, было сняло еще в прошлом году и , как утверждает глава города,«вырвано из контекста». И вообще, "ни власти города, ни сами художники не хотели бы видеть обнажённых, учитывая, что на городсом празднике будут дети», — настаивает мэр. Но говорить он может что угодно, а если у человека
пуля в голове сдвиг на почве сексуальных предпочтений, от него можно ожидать любых сюрпризов.
В конце концов, в США тоже никто не думал, приглашая в Белый дом кучу трансов и прочих небинарных персон, что одному из них придёт в голову стянуть лиф платья и потрясти голой грудью.Вот до чего толерантность доводит!
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Мертвых маленьких зверушек он с собою приносил... (с)
Не дай бог конечно... т-т-т!...)
Он устроил мастер-класс