Во Франции детям покажут перфоманс экосексуалов, получающих удовольствие от секса с кабачками и тыквой

Мэр города категорически не согласен. Он уверен, что асексуалы - милые люди, которые не позволят ничего непристойного. И если они задумали перфоманс, то он совсем необязательно будет с сексуальным подтекстом.

А видео, которое распространяют в сети, было сняло еще в прошлом году и , как утверждает глава города,«вырвано из контекста». И вообще, "ни власти города, ни сами художники не хотели бы видеть обнажённых, учитывая, что на городсом празднике будут дети», — настаивает мэр. Но говорить он может что угодно, а если у человека пуля в голове сдвиг на почве сексуальных предпочтений, от него можно ожидать любых сюрпризов.

В конце концов, в США тоже никто не думал, приглашая в Белый дом кучу трансов и прочих небинарных персон, что одному из них придёт в голову стянуть лиф платья и потрясти голой грудью.Вот до чего толерантность доводит!