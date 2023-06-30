В Благовещенске подрались двое парней - а третий стоял рядом и кричал «убей!» Теперь его могут посадить за подстрекательство к убийству

В телеграм-каналах пишут, что 16-летний паренёк - гражданин России, а двое других - мигранты. Но эта информация пока не подтверждена. Зато личности участников уже установили. Более того, хулигана и его приятеля-подстрекателя уже задержали. Оба дают показания. А тому, кто кричал «Убей!» может грозить реальный тюремный срок.