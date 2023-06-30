В Благовещенске подрались двое парней - а третий стоял рядом и кричал «убей!» Теперь его могут посадить за подстрекательство к убийству

А доказательством будет это видео.
В Благовещенске Амурской области случился конфликт. Двое парней: 16 и 17 лет устроили «разборку», к которой подключился совершеннолетний приятель одного из «борцух». Это он активно матерится и выкрикивает «Убей!»
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В телеграм-каналах пишут, что 16-летний паренёк - гражданин России, а двое других - мигранты. Но эта информация пока не подтверждена. Зато личности участников уже установили. Более того, хулигана и его приятеля-подстрекателя уже задержали. Оба дают показания. А тому, кто кричал «Убей!» может грозить реальный тюремный срок.
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