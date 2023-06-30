FISHKINET
Сообщество Криминал 1926 постов • 351 подписчик подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Криминал
В Благовещенске подрались двое парней - а третий стоял рядом и кричал «убей!» Теперь его могут посадить за подстрекательство к убийству

В Благовещенске подрались двое парней - а третий стоял рядом и кричал «убей!» Теперь его могут посадить за подстрекательство к убийству

Автор:
30 июня 2023 15:35
Сообщество : Криминал
Метки: Амурская область   Видео   благовещенск   драка   задержание   полииця   
909
1
2

А доказательством будет это видео.

В Благовещенске Амурской области случился конфликт. Двое парней: 16 и 17 лет устроили «разборку», к которой подключился совершеннолетний приятель одного из «борцух». Это он активно матерится и выкрикивает «Убей!»

В телеграм-каналах пишут, что 16-летний паренёк - гражданин России, а двое других - мигранты. Но эта информация пока не подтверждена. Зато личности участников уже установили. Более того, хулигана и его приятеля-подстрекателя уже задержали. Оба дают показания. А тому, кто кричал «Убей!» может грозить реальный тюремный срок.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Криминал"
Метки: Амурская область   Видео   благовещенск   драка   задержание   полииця   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
9k
SuperTroll Час назад
Как всегда черножопый, бородатый шакал начал бить, когда парнишка отвернулся и не был готов. Суть всех этих обезьян
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
86k
7guest 11 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Владимир Полчаса назад
Одного парня вижу, а где второй то? Там обезьяны какие то дикие.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Shtoppi 53 минуты назад
а это точно в России дело происходит, а то чет по видео совсем не похоже. больше напоминает какие-то криминальные перди азербаджана или таджикистана. на видео просто все черно, бородато и с акцентом.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Rus77 Час назад
Не двое парней, а толпа чурок избила Русского парня!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
August

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

226281



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Песня, гремевшая на всех дискотеках, была написана от отчаяния
Песня, гремевшая на всех дискотеках, была написана от отчаяния
В отношении Анастасии Ивлеевой начата проверка по поводу неуплаты налогов
В отношении Анастасии Ивлеевой начата проверка по поводу неуплаты налогов
Набирающие популярность в сообществах
И опять продолжаем строить каркасный дом! - укосины из дюймовки правильно⁠⁠
И опять продолжаем строить каркасный дом! - укосины из дюймовки правильно⁠⁠
Жгут&nbsp; Эсмарха не подходит для армии!
Жгут  Эсмарха не подходит для армии!
Бесплатно переводить деньги теперь можно и с кредитки
Бесплатно переводить деньги теперь можно и с кредитки
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Разговор с другом из богатой семьи

Лучшие демотиваторы
Болгарский – это язык, который звучит мелодично и передаёт всю глубину эмоций

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#интересное#аварии#авто аварии#позитив#кино#США#собака#Прошлое
#автомобили#Юмор#Прикол#ДТП#Автовсячина#история#подборка#Ynews#знаменитости#факты
#автомир#животные#интересно#люди#Россия#в мире#полиция#Жизнь#истории#шоу бизнес
Дом, который построю я Дом, который построю я Девушка пытается открыть бутылку штопором Девушка пытается открыть бутылку штопором Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша

На что жалуетесь?

Вернуться