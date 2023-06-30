Житель Ростова вывел на прогулку питона

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В Ростове мужчина решил вывести на прогулку по городу крупного питона. Жители города опубликовали в сети фотографии со змеёй
Такой легко задушит и сожрёт антилопу, а человека тем более!
Фотографии огромного питона на Университетском набирают популярность в сети.
Нести его можно только вдвоём!
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А шкурка какая красивая, только полинял, наверное.
Я понимаю, что он вполне сытый, судя по объёмам, но все равно на месте народа не рисковала бы, закидывая такую зверюгу себе на шею. Там и пятеро мужиков не разомкнут, если что.