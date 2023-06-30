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Житель Ростова вывел на прогулку питона

Житель Ростова вывел на прогулку питона

Автор:
30 июня 2023 11:19
Сообщество : Животные
Метки: Россия   животные   змея   необычно   прогулка   ростов   
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В Ростове мужчина решил вывести на прогулку по городу крупного питона. Жители города опубликовали в сети фотографии со змеёй

Такой легко задушит и сожрёт антилопу, а человека тем более!

Фотографии огромного питона на Университетском набирают популярность в сети.

Нести его можно только вдвоём!

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Метки: Россия   животные   змея   необычно   прогулка   ростов   
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9  комментариев
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161
gh0st 45 минут назад
Он же добрый, не кусается
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9k
МихА 4 минуты назад
И сколько весит эта пиявка???
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2k
Alex 20 минут назад
Они моего "питона" еще не видели
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13k
кира Полчаса назад
Толстенький змеик, сытый, можно и погулять.
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76k
Доктор Джонс Полчаса назад
Знатная колбаса...
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345
iskra 38 минут назад
На курортных пляжах - обычное дело. Правда,я видел поменьше размерами.
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66
lifehardgame 42 минуты назад
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10k
Летучий Мыш 43 минуты назад
Сколько ж он весит?

А шкурка какая красивая, только полинял, наверное.

Я понимаю, что он вполне сытый, судя по объёмам, но все равно на месте народа не рисковала бы, закидывая такую зверюгу себе на шею. Там и пятеро мужиков не разомкнут, если что.
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Krasava

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