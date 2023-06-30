В центр Томска забрёл медведь

Медведь прогулялся по ночному Томску и немало удивил местных жителей. Зверя ловили несколько часов.
Жители Томска запечатлели косолапого, который носился по улицам и купался в лужах. Животное бегало прямо по тротуарам и выскакивало на проезжую часть, совершенно не боясь людей.
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К сожалению, правоохранителям пришлось ликвидировать медведя, так как, по словам местных властей, он уже проявлял агрессию и представлял опасность для людей.
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«Животное крупное, ростом выше человека и в стрессе. Это двухлеток, взрослое животное. Поэтому специалисты объяснили, что никакие транквилизаторы не помогут, у него было слишком много адреналина. По-другому его было не остановить», — пояснил глава облдепартамента охотничьего хозяйства Виктор Сиротин.
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