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В центр Томска забрёл медведь

В центр Томска забрёл медведь

Автор:
30 июня 2023 08:40
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Россия   Томск   животные   инцидент   медведь   
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Медведь прогулялся по ночному Томску и немало удивил местных жителей. Зверя ловили несколько часов.

Жители Томска запечатлели косолапого, который носился по улицам и купался в лужах. Животное бегало прямо по тротуарам и выскакивало на проезжую часть, совершенно не боясь людей.

К сожалению, правоохранителям пришлось ликвидировать медведя, так как, по словам местных властей, он уже проявлял агрессию и представлял опасность для людей.

«Животное крупное, ростом выше человека и в стрессе. Это двухлеток, взрослое животное. Поэтому специалисты объяснили, что никакие транквилизаторы не помогут, у него было слишком много адреналина. По-другому его было не остановить», — пояснил глава облдепартамента охотничьего хозяйства Виктор Сиротин.

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Метки: Видео   Россия   Томск   животные   инцидент   медведь   
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lifehardgame 2 часа назад
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Борис Карабанов 9 минут назад
Надо было зоозащитников вызвать. Они бы его накормили, уговорили, убаюкали и взяли на воспитание. Впрочем... Ну, да, хотя бы накормили.
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