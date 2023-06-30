Вперед в будущее: в США дали зеленый свет летающему автомобилю, который может взмывать над пробками

Федеральное авиационное управление США (FAA) выдало официальное разрешение производителям футуристического автомобиля, который может перемещать как по земле, так и по воздуху, — точно так же, как DeLorean Дока Брауна в культовых фильмах «Назад в будущее».
Калифорнийская компания Alef Aeronautics утверждает, что на ее первом автомобиле Model A клиенты смогут с легкостью взмывать над пробками и преодолевать препятствия, и все это по рекомендованной розничной цене 298 520 долларов.
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Alef объявила, что во вторник ее полностью электрический двухместный автомобиль Model A получил ограниченный сертификат специальной летной годности от FAA. Компания, которая тестирует полноразмерный прототип Model A с 2019 года, назвала эту новость «маленьким шагом для самолетов и гигантским шагом для автомобилей».
Компания утверждает, что ее летающий автомобиль на 100% электрический и способен постоять за себя на дорогах. Транспортное средство было спроектировано с возможностью вертикального взлета и посадки и может перевозить от одного до двух пассажиров.
«FAA активно работает над своей политикой в отношении транспортных средств с электрическим вертикальным взлетом и посадкой (eVTOL), — говорится в заявлении представителя Alef, — а также над регулированием взаимодействия между eVTOL и наземной инфраструктурой».
Учитывая эти новые нормативные границы, Alef отмечает, что их специальный сертификат от FAA в настоящее время «ограничивает места и цели, в которых Alef разрешено летать», однако испытания Model A продолжаются.
На пресс-конференции Университета Дрейпера, состоявшейся в октябре прошлого года в Сан-Матео, штат Калифорния, компания Alef представила свою полноразмерную модель спортивного автомобиля и два полностью функциональных полноразмерных автомобиля, демонстрирующих технологию. По данным компании, с тех пор предварительные заказы на Model A пользуются популярностью у частных лиц и компаний.
Согласно сайту Alef, на дороге Model А будет классифицироваться как низкоскоростное транспортное средство (LSV), что означает, что автомобиль будет поставляться с юридическими ограничениями в большинство штатов. «Предполагается, что если водителю понадобится более быстрый маршрут, он воспользуется возможностями полета», — поясняется на странице предварительного заказа Model A.
Во время и после вертикального взлета водитель, пассажир и окружающая их кабина остаются стабилизированными благодаря специально разработанной конструкции кабины Alef с вращающимся шарниром.
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«Мы очень рады получить этот сертификат от FAA», — заявил генеральный директор Alef Джим Духовны. — Это приближает нас к возможности предоставить людям более экологичный и быстрый способ передвижения, который позволит частным лицам и компаниям экономить несколько часов каждую неделю».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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очередной пи_деж и лапша на уши потенциальным инвесторам. как всегда с лохов бабло соберут и обанкротятся.
Да и мультики - так себе.
Не сомневаюсь, что взлетать на таких автомобилях разрешат только в специально отведенных местах,запросив разрешение на взлет,а также - водитель должен иметь лицензию пилота,пройти медкомиссию,и т.д..