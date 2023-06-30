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Вперед в будущее: в США дали зеленый свет летающему автомобилю, который может взмывать над пробками

Вперед в будущее: в США дали зеленый свет летающему автомобилю, который может взмывать над пробками

Автор:
30 июня 2023 10:37
Сообщество : Автомир
Метки: Назад в будущее   авто   интересно   летающий автомобиль   разработки   футуризм   
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Федеральное авиационное управление США (FAA) выдало официальное разрешение производителям футуристического автомобиля, который может перемещать как по земле, так и по воздуху, — точно так же, как DeLorean Дока Брауна в культовых фильмах «Назад в будущее».

Калифорнийская компания Alef Aeronautics утверждает, что на ее первом автомобиле Model A клиенты смогут с легкостью взмывать над пробками и преодолевать препятствия, и все это по рекомендованной розничной цене 298 520 долларов.

Alef объявила, что во вторник ее полностью электрический двухместный автомобиль Model A получил ограниченный сертификат специальной летной годности от FAA. Компания, которая тестирует полноразмерный прототип Model A с 2019 года, назвала эту новость «маленьким шагом для самолетов и гигантским шагом для автомобилей».

Компания утверждает, что ее летающий автомобиль на 100% электрический и способен постоять за себя на дорогах. Транспортное средство было спроектировано с возможностью вертикального взлета и посадки и может перевозить от одного до двух пассажиров.

«FAA активно работает над своей политикой в отношении транспортных средств с электрическим вертикальным взлетом и посадкой (eVTOL), — говорится в заявлении представителя Alef, — а также над регулированием взаимодействия между eVTOL и наземной инфраструктурой».

Учитывая эти новые нормативные границы, Alef отмечает, что их специальный сертификат от FAA в настоящее время «ограничивает места и цели, в которых Alef разрешено летать», однако испытания Model A продолжаются.

На пресс-конференции Университета Дрейпера, состоявшейся в октябре прошлого года в Сан-Матео, штат Калифорния, компания Alef представила свою полноразмерную модель спортивного автомобиля и два полностью функциональных полноразмерных автомобиля, демонстрирующих технологию. По данным компании, с тех пор предварительные заказы на Model A пользуются популярностью у частных лиц и компаний.

Согласно сайту Alef, на дороге Model А будет классифицироваться как низкоскоростное транспортное средство (LSV), что означает, что автомобиль будет поставляться с юридическими ограничениями в большинство штатов. «Предполагается, что если водителю понадобится более быстрый маршрут, он воспользуется возможностями полета», — поясняется на странице предварительного заказа Model A.

Во время и после вертикального взлета водитель, пассажир и окружающая их кабина остаются стабилизированными благодаря специально разработанной конструкции кабины Alef с вращающимся шарниром.

«Мы очень рады получить этот сертификат от FAA», — заявил генеральный директор Alef Джим Духовны. — Это приближает нас к возможности предоставить людям более экологичный и быстрый способ передвижения, который позволит частным лицам и компаниям экономить несколько часов каждую неделю».


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Назад в будущее   авто   интересно   летающий автомобиль   разработки   футуризм   
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9  комментариев
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14k
Shtoppi Час назад
<<По данным компании, с тех пор предварительные заказы на Model A пользуются популярностью у частных лиц и компаний.>>
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очередной пи_деж и лапша на уши потенциальным инвесторам. как всегда с лохов бабло соберут и обанкротятся.
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455
Anatolij 23 минуты назад
Пфффф. Мультиков нарисовали и всё? Где пруфы, Билли? За то, ценник уже вывесили. Коммерсы - такие коммерсы!
Да и мультики - так себе.
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345
iskra 42 минуты назад
"Разрешили производить" - еще не означает "разрешили использовать"..
Не сомневаюсь, что взлетать на таких автомобилях разрешат только в специально отведенных местах,запросив разрешение на взлет,а также - водитель должен иметь лицензию пилота,пройти медкомиссию,и т.д..
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31k
Ego sum qui sum 58 минут назад
Мало нам обочечников, появятся еще и летуны
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6k
Андрей Мишкин Час назад
Взмывая над пробками убедись что наверху нет пробки!
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1k
Провокатор Час назад
Электростатическую левитацию используют что ли?
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