Вперед в будущее: в США дали зеленый свет летающему автомобилю, который может взмывать над пробками

Компания утверждает, что ее летающий автомобиль на 100% электрический и способен постоять за себя на дорогах. Транспортное средство было спроектировано с возможностью вертикального взлета и посадки и может перевозить от одного до двух пассажиров.

«FAA активно работает над своей политикой в отношении транспортных средств с электрическим вертикальным взлетом и посадкой (eVTOL), — говорится в заявлении представителя Alef, — а также над регулированием взаимодействия между eVTOL и наземной инфраструктурой».

Учитывая эти новые нормативные границы, Alef отмечает, что их специальный сертификат от FAA в настоящее время «ограничивает места и цели, в которых Alef разрешено летать», однако испытания Model A продолжаются.