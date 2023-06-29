FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 11331 пост • 829 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Автомир
Владельцы авто, которые считают себя королями дороги

Владельцы авто, которые считают себя королями дороги

Автор:
29 июня 2023 21:36
Сообщество : Автомир
Метки: Прикол   авто   автоюмор   тачку на прокачку   тюнинг авто   ужасные тачки   
2509
16

Икс Зибит уже не ведёт шоу "Тачку на прокачку", но его дело до сих пор живо. Правда не так качественно владельцы авто порой тюнингуют и улучшают свои авто. Давайте посмотрим примеры безумного дизайна.

×
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: Прикол   авто   автоюмор   тачку на прокачку   тюнинг авто   ужасные тачки   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
55k
zloykoyot 2 часа назад
Ниггерские понты это называется
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
oneman 8 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
79
Инякин Евгений 2 часа назад
На 13-м фото, кто ж ему так глушак развальцевал?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Спелая кукурузинка

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

52071



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Песня, гремевшая на всех дискотеках, была написана от отчаяния
Песня, гремевшая на всех дискотеках, была написана от отчаяния
Брошенная овчарка бродила по улицам с игрушкой в зубах
Брошенная овчарка бродила по улицам с игрушкой в зубах
Набирающие популярность в сообществах
Намешалось
Намешалось
Решены ли сомнения Эйнштейна экспериментом эффекта квантовой запутанности?
Решены ли сомнения Эйнштейна экспериментом эффекта квантовой запутанности?
Один бы я не справился: обустраиваем дачу с помощью Авито Услуг
Один бы я не справился: обустраиваем дачу с помощью Авито Услуг
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Правда о жизни взрослых

Лучшие демотиваторы
Болгарский – это язык, который звучит мелодично и передаёт всю глубину эмоций

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомир#интересно#люди#позитив#подборка#история#США#шоу бизнес#собака
#Юмор#машина#Прикол#аварии#авто аварии#в мире#Россия#закон#Ynews#добро
#автомобили#интересное#животные#ДТП#Автовсячина#кино#полиция#факты#Жизнь#истории
Один бы я не справился: обустраиваем дачу с помощью Авито Услуг Один бы я не справился: обустраиваем дачу с помощью Авито Услуг В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг Девушка пытается открыть бутылку штопором Девушка пытается открыть бутылку штопором Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста

На что жалуетесь?

Вернуться