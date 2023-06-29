Владельцы авто, которые считают себя королями дороги

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Икс Зибит уже не ведёт шоу "Тачку на прокачку", но его дело до сих пор живо. Правда не так качественно владельцы авто порой тюнингуют и улучшают свои авто. Давайте посмотрим примеры безумного дизайна.
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