13 случаев, когда горе-туристы облетели заголовки

Быть хорошим туристом, который уважает природу и всё окружающее — не так уж и сложно. Но некоторые люди как будто назло крушат статуи, оскверняют священные места, или поступают как настоящие свиньи, оставляя горы мусора. Вот 13 случаев, когда туристы повели себя позорно, и облетели заголовки.