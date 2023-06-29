13 случаев, когда горе-туристы облетели заголовки

Быть хорошим туристом, который уважает природу и всё окружающее — не так уж и сложно. Но некоторые люди как будто назло крушат статуи, оскверняют священные места, или поступают как настоящие свиньи, оставляя горы мусора. Вот 13 случаев, когда туристы повели себя позорно, и облетели заголовки.
1. В октябре 2022 года американский турист посещал Ватикан, и захотел увидеть Папу Римского. Ему отказали, и мужчина сгоряча разбил две статуи
2. На этой неделе туристы засняли мужчину, который вырезал своё имя и имя своей девушки на Колизее. Сейчас итальянские стражи порядка разыскивают его - за такое он понесёт наказание
3. В начале июня итальянская полиция оштрафовала на 450 евро (43 тыс. рублей) испанского туриста, который решил искупаться в римском фонтане Треви
4. Эта пара туристов специально сошла с тропы, чтобы окунуть ноги в геотермальном источнике в Йеллоустонском национальном парке, США. Его температура - где-то 79 градусов Цельсия
5. Туристы бросали мусор и маршмеллоу в лаву вулкана Мауна-Лоа во время его извержения в декабре 2022 года
6. Туристка, которая летела на вертолёте над Гранд-Каньоном, начала баловаться с ручкой несущего винта. Пилот сразу убрал её руку и отругал: если бы она её потянула, все в вертолёте могли погибнуть
7. А в национальном парке Карнарвон в Австралии горе-туристы прикоснулись к наскальным рисункам коренных народов тысячелетней давности. Им выписали большие штрафы
8. Туристка залезла и станцевала ради Тиктока на священной пирамиде майя в Чичен-ице в Мексике. Её освистала толпа свидетелей. И это - уже третий подобный случай за полгода
9. Этот турист назойливо доставал Королевскую гвардию в Великобритании, пока она спокойно пыталась выполнять свою работу
10. В государственном парке Сноу-Каньон в США туристы использовали хлопушки с конфетти, загрязнив дюны и скальные образования
11. Юный турист Андрей Чисельский незаконно залез на египетскую пирамиду в Гизе. Ему пожизненно запретили въезд в Египет
12. Туристы в Ладакхе, Индия, гоняются за тибетскими киангами на машине, на большой скорости. За это их бурно раскритиковали в сети
Источник: — переведено специально для fishki.net
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