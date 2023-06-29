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13 случаев, когда горе-туристы облетели заголовки

13 случаев, когда горе-туристы облетели заголовки

Автор:
29 июня 2023 18:54
Сообщество : Путешествия
Метки: Жизнь   истории   люди   подборка   позор   путешествия   странные люди   туризм   туристы   фейлы   
2320
14

Быть хорошим туристом, который уважает природу и всё окружающее — не так уж и сложно. Но некоторые люди как будто назло крушат статуи, оскверняют священные места, или поступают как настоящие свиньи, оставляя горы мусора. Вот 13 случаев, когда туристы повели себя позорно, и облетели заголовки.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Жизнь   истории   люди   подборка   позор   путешествия   странные люди   туризм   туристы   фейлы   
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6  комментариев
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9k
Борис Карабанов 2 часа назад
Кто кого облетел?
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−5
Denson 9 минут назад
Большинство туристов нужно сначала оттуристить доской по голове, а уж потом в страну пускать. Так сказать превентивная памятка.Ну а уж если натворили (а скорее всего натвАрили) - нахрен отправлять в мексиканскую тюрьму.
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886
Дмитрий 15 минут назад
Зачем на пирамиду в Чичен ице с такими трудностями и штрафами залазить, есть куча в Мексике пирамид на которые можно спокойно официально подняться. В чем смысл?
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71k
Пётровыч 53 минуты назад
Засрали гору, трупами закидали, и всё прут и прут, дебилы. Я понимаю, если ты первый, или хотя бы второй, ну третий на крайняк, чисто в историю войти, но когда это уже потоком идёт, рисковать нет смысла, всем кроме близких насрать. А говна оставляют.... а что через 100 лет будет, не гора а чистая свалка понтов?
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50k
Мойша 54 минуты назад
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