В Москве 28-летняя вице-президент «Локо-Банка» отдыхала с другом и выпала из окна 11 этажа

1406
3
По словам ошарашенного приятеля, она сама вышла на парапет.
Кристина Байкова - вице-президент «Локо-Банка».
Кристина проводила вечер в компании своего приятеля в квартире на Ходынском бульваре. Как он утверждает, девушка сама пригласила его выпить. И около трёх часов ночи дама вышла на парапет и сорвалась.
От полученных травм Байкова скончалась на месте. А что её подтолкнуло к «выходу на парапет» - пока неясно.
Источник:
Ссылки по теме:
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
- Девушка пытается открыть бутылку штопором
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
Новости партнёров
реклама
Поэтому все управленческие должности в корпорациях заняты родственниками..