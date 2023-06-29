В Москве 28-летняя вице-президент «Локо-Банка» отдыхала с другом и выпала из окна 11 этажа

Кристина проводила вечер в компании своего приятеля в квартире на Ходынском бульваре. Как он утверждает, девушка сама пригласила его выпить. И около трёх часов ночи дама вышла на парапет и сорвалась.

От полученных травм Байкова скончалась на месте. А что её подтолкнуло к «выходу на парапет» - пока неясно.