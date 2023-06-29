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В Москве 28-летняя вице-президент «Локо-Банка» отдыхала с другом и выпала из окна 11 этажа

В Москве 28-летняя вице-президент «Локо-Банка» отдыхала с другом и выпала из окна 11 этажа

Автор:
29 июня 2023 15:28
Сообщество : Жить в России
Метки: Москва   вице-президент   кристина байкова   локо-банк   окно   падение   парапет   приятель   
1406
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По словам ошарашенного приятеля, она сама вышла на парапет.

Кристина Байкова - вице-президент «Локо-Банка».

Кристина проводила вечер в компании своего приятеля в квартире на Ходынском бульваре. Как он утверждает, девушка сама пригласила его выпить. И около трёх часов ночи дама вышла на парапет и сорвалась.

От полученных травм Байкова скончалась на месте. А что её подтолкнуло к «выходу на парапет» - пока неясно.

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Метки: Москва   вице-президент   кристина байкова   локо-банк   окно   падение   парапет   приятель   
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19  комментариев
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31k
Ego sum qui sum Полчаса назад
Такой вице президент очень многое говорит...говорил о банке
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45k
Соломей 3 минуты назад
вообще бесполезная информация.
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8k
Дмитрий 3 минуты назад
Неплохая карьера!!! В 25-ть лет то!!! Наверное со...ла уууухххх как!!!!! Хотя что ж я! О погибших либо хорошо, либо ни ...я!
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4k
Григорий 4 минуты назад
одной лярвой меньше. всем срать и никому не жалко
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1k
an-bask 8 минут назад
Уже в вики добавили.
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595
Иван Днепров 10 минут назад
наркотики - ЗЛО!а вкупе с мажорным интеллектом злей вдвойне! должность люди выдают а вот умение летать только Бог.
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268
Человек Разумный 19 минут назад
Здесь ничего не произошло
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Здесь ничего не произошло
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222
Алексей Бляйбтрой 22 минуты назад
пробилась через кэшбэк?
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10k
au3 Полчаса назад
Вице-президент звучит гордо, но в английских и американских банках это должность уровня начальника отдела, по сути низшая административная лесенка.
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14k
Ser Полчаса назад
Хм... нормальная такая ..."вице- президент" из категории -"Протрезвев, блондинка быстро поняла, что находится не только не в своей кровати, но уже и рассчиталась за гостеприимство..."
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14k
Shtoppi Полчаса назад
наверное много "работала", чтобы в 28 лет, уже быть вице-президентом банка?
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322
iskra 37 минут назад
Несомненно суперталантливая девушка. В 25 лет и вицепрезидент банка..
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iskra workmen77 19 минут назад
Точно. Вчера была картинка про то, что талант в управлении передается по наследству.
Поэтому все управленческие должности в корпорациях заняты родственниками..
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