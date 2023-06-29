Обезьяна впервые за 28 лет увидела небо

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Шимпанзе впервые увидела небо и солнце, проведя 28 лет в исследовательской лаборатории Нью-Йорка. Все эти годы обезьяна жила в маленькой клетке.
Шимпанзе по кличке Ваниль впервые за 28 лет увидела небо и солнце. Все эти годы она провела в исследовательской лаборатории Нью-Йорка, где животные содержались в маленьких клетках.
Вместе с другим "заключенным" лаборатории по кличке Шейк их радушно встретили сородичи в специальном заповеднике во Флориде.
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