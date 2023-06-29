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Обезьяна впервые за 28 лет увидела небо

Обезьяна впервые за 28 лет увидела небо

Автор:
29 июня 2023 08:10
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Нью-Йорк   Реакция   Шимпанзе   небо   обезьяна   
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Шимпанзе впервые увидела небо и солнце, проведя 28 лет в исследовательской лаборатории Нью-Йорка. Все эти годы обезьяна жила в маленькой клетке.


Шимпанзе по кличке Ваниль впервые за 28 лет увидела небо и солнце. Все эти годы она провела в исследовательской лаборатории Нью-Йорка, где животные содержались в маленьких клетках.

Вместе с другим "заключенным" лаборатории по кличке Шейк их радушно встретили сородичи в специальном заповеднике во Флориде.

Источник:

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Метки: Видео   Нью-Йорк   Реакция   Шимпанзе   небо   обезьяна   
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5  комментариев
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36k
russger 42 минуты назад
Сначала эти ублюдки держали обезьяну 28 лет взаперти, а потом снимают видео и такие: ой как мииииило, вы только посмотрите, мимимими.
Ну не мрази?
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20k
alexis Минуту назад
Джиу-джитсу?......Предлагаю место поединка- Рейхенбахский водопад.

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981
Евгений 43 минуты назад
Ссылка www.youtube.com
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873
DESANT_MSK137 48 минут назад
И как после такого видео , не считать добрую половину человечества-тварями?
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