252
40
Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого.
×
×
11.
Итальянские военные моряки из Quarta Flottiglia (четвёртого флота) MAS, на микро-подводной лодке класса СВ. Оккупированный Крым. Вторая мирововая война. 1942 год
32.
Ельцин Техеда - футболист сборной Коста-Рики. Он родился в марте 1992 года и родители назвали его в честь первого президента России
38.
Баскетболист сборной СССР Арвидас Сабонис во время торжественного приема просит Горбачева разрешения играть за границей. Позже это разрешение он получил, и сезон 1989-1990 играл в Испании
Источник:
Еще крутые истории!
- Правдивая история про Лёху
- «Дорогой, я ошиблась»
- Как живёт девочка, сердце которой бьётся вне груди
- 15 старых фотографий, которые показывают, как изменился мир
Новости партнёров
реклама