Позднее счастье Элеоноры Прохницкой

Мужчины были готовы ради неё на всё, женщины откровенно завидовали её красоте и харизме. Популярные писатели и артисты ухаживали за ней, а муж пилил её и прятал по ящикам.
Отец будущей актрисы, Болеслав Прохницкий, родом из Польши, обладал невероятной красотой. Однако родители матери Элеоноры не одобряли их брак и предупреждали ее: "Красивый муж - чужой муж". Но Валентина не слушала их и сбежала с любимым из Киева в Ленинград, а затем, будучи уже беременной, они переехали в Москву.
Элеонора уже с детства проявляла артистические способности и была очень гибкой. Она мечтала стать балериной и в 1947 году отец отвел её в хореографическое училище Большого театра. Был жёсткий конкурсный отбор, но Элеонору выбрали из числа немногих и она начала заниматься балетом. Вместе с ней занимались также Светлана Дружинина и Марис Лиепа.
Лиепа, когда достиг 16 лет, претерпел серьёзную физическую трансформацию - из полноватого, рыжеволосого мальчишки он превратился в стройного и привлекательного юношу. Все девочки в их классе были влюблены в Мариса, а он выбрал Эллу. Это была первая настоящая любовь их обоих. Элла представила Мариса своим родителям, а он дарил ей открытки и альбомы с видами Риги.
Но их отношения оказались под угрозой, когда Элеонора попала в больницу с диагнозом "истощение". Балет безжалостен. Она провела там месяц, после чего врачи посоветовали ей забыть о балете, хотя до получения диплома оставался всего год. Её мать поддержала мнение врачей и предложила дочери стать актрисой, учитывая её талант в пении и танцах. Вот так Элеонора попала в ГИТИС и пути её с Марисом разошлись - он женился на Майе Плисецкой.
Элеонора училась на одном курсе с такими известными актерами, как Александр Демьяненко, Наталья Архангельская, Владимир Коренев, Алла Константинова и Лионелла Скирда. На третьем курсе она познакомилась с Борисом Владимировым, выпускником режиссёрского факультета. Их первая встреча произошла случайно, когда Элла спешила на свидание и едва не сбила Бориса в дверях института. Он пригласил её на свой концерт, и она пообещала прийти, но только с мамой.
В тот вечер Борис Владимиров читал монолог Виктора Ардова "Бабка на футболе" и Прохницкие смеялись до слёз.
Элла и Борис начали встречаться, а затем поженились. Но впоследствии актриса признавалась, что никогда не испытывала настоящей любви к своему первому мужу.
Большой страсти к Боре у меня не было, но это нельзя назвать браком по расчёту. Мне с ним было очень хорошо, он заботился обо мне, холил и лелеял
Благодаря популярности Бориса, Элеонора была принята в Театр Эстрады. Она активно участвовала в представлениях и в течение трёх лет исполняла роль Снегурочки на Кремлевской ёлке. Она даже познакомилась с самим Брежневым. Позже Борис организовал свой собственный коллектив, где у Элеоноры был сольный номер - она пела песню "Проходные дворы", которую исполняла её героиня Люся Кречетова в мелодраме "Неоплаченный долг".
Ходили слухи, что главную роль в картине "Неоплаченный долг" также организовал муж Прохницкой, поскольку карьера Элеоноры в кинематографе и до и после их развода не складывалась.
А когда удача улыбнулась Элеоноре и её пригласили на пробы, после которых она была немедленно выбрана для роли Наташи в фильме, то ревнивый Борис не позволил ей отправиться на съёмки, особенно учитывая ответственные и продолжительные гастроли их молодого коллектива "Комсомольский патруль".
Но целом они жили дружно, и Борис был для Эллы надёжной опорой, помогая ей сиять на сцене мюзик-холла. До встречи актрисы с Эмилем Кио...
Их знакомство произошло во время гастролей в Днепропетровске. Иллюзионисты и актёры остановились в одном отеле и пригласили коллег в цирк, а затем в ресторан, чтобы отпраздновать успех. Борис плохо себя чувствовал и решил остаться в номере, в то время как Элеонора присоединилась к остальным. Именно тогда она встретила человека, в которого по-настоящему влюбилась, и открыто призналась в своих чувствах Борису. Их развод прошел мирно и без скандалов, но после этого они больше никогда не поддерживали контакт друг с другом - даже при случайной встрече Борис игнорировал свою бывшую супругу.
Но Элеонора была по-настоящему счастлива - она помогла Эмилю создать свой собственный уникальный аттракцион, стала его ассистенткой, менеджером. А потом и квартиру купила для них двоих, потому что Эмиль жил в тот момент у родителей.
Они долго просто жили, затем расписались.
Вскоре я забеременела. Рожала тяжело. У ребёнка было лицевое предлежание. Он практически уже умер, его просто выдавили из меня. "Ничего, мамаша, выживет!" успокоили акушеры. Выжить-то он выжил, но часть мозга у него погибла. А пока я рожала, Эмиль связался с танцовщицей на проволоке. Мне сразу же доложили об этом. Я его простила, но зарубка на сердце осталась...
А Эмилю-младшему поставили страшный диагноз - церебральный паралич. Прохницкая уже не могла уделять мужу столько времени, как раньше, постоянно помогая ему, опекая и Кио довольно скоро стал гулять налево и в открытую заводил романы со своими коллегами по цирку.
Такого предательства Элеонора терпеть не могла и ушла от него с маленьким сыном и двумя чемоданами.
37 лет. Работы нет. А Кио даже и не собирался съезжать из купленной Прохницкой трёхкомнатной квартиры и ей пришлось пожить у Людмилы Зыкиной.
С работой выручили знакомые, устроив её ведущей концертов разных зарубежных исполнителей. Позже ей предложили освоить новую профессию актрисы дубляжа, с чем Прохницкая справилась блестяще и стала очень востребована в этой роли.
А через какое-то время Элеонора встретила своё счастье, причём совершенно случайно. Элла оказалась на встрече с мужчиной по имени Людвиг. Именно с ним она счастлива в браке уже больше 40 лет. У них родился общий сын, которого назвали Сашей.
Сейчас Эмилю-младшему уже 55 лет и он живёт в пансионате "Коньково", где к нему прикреплена постоянная медсестра и круглосуточная сиделка.
Александру 41 год, он никак не связан с миром кино.
Элеонора Прохницкая скончалась в июне 2022 года.
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