Позднее счастье Элеоноры Прохницкой

Лиепа, когда достиг 16 лет, претерпел серьёзную физическую трансформацию - из полноватого, рыжеволосого мальчишки он превратился в стройного и привлекательного юношу. Все девочки в их классе были влюблены в Мариса, а он выбрал Эллу. Это была первая настоящая любовь их обоих. Элла представила Мариса своим родителям, а он дарил ей открытки и альбомы с видами Риги.

Но их отношения оказались под угрозой, когда Элеонора попала в больницу с диагнозом "истощение". Балет безжалостен. Она провела там месяц, после чего врачи посоветовали ей забыть о балете, хотя до получения диплома оставался всего год. Её мать поддержала мнение врачей и предложила дочери стать актрисой, учитывая её талант в пении и танцах. Вот так Элеонора попала в ГИТИС и пути её с Марисом разошлись - он женился на Майе Плисецкой.





Элеонора училась на одном курсе с такими известными актерами, как Александр Демьяненко, Наталья Архангельская, Владимир Коренев, Алла Константинова и Лионелла Скирда. На третьем курсе она познакомилась с Борисом Владимировым, выпускником режиссёрского факультета. Их первая встреча произошла случайно, когда Элла спешила на свидание и едва не сбила Бориса в дверях института. Он пригласил её на свой концерт, и она пообещала прийти, но только с мамой.

В тот вечер Борис Владимиров читал монолог Виктора Ардова "Бабка на футболе" и Прохницкие смеялись до слёз.



