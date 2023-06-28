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На орбиту Земли запустили первый чеченский спутник

На орбиту Земли запустили первый чеченский спутник

Автор:
28 июня 2023 10:09
Метки: Россия   в мире   интересно   кадыров   космос   спутник   чечня   
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Президент Чечни Рамзан Кадыров сообщил о запуске первого чеченского спутника "Ахмат-1" на орбиту Земли.

Спутник «Ахмат-1» весит 2,5 килограмма, оснащен модулем приема сообщений автоматического зависимого наблюдения-вещания и предназначен для сбора информации о местонахождении воздушных судов в пределах 1500 километров.


Пишет Рамзан Кадыров:

"Друзья, сегодня состоялось очень значимое и долгожданное событие для Чеченской Республики! С космодрома «Восточный» стартовал ракетоноситель «Союз 2.1 Б» со спутником «АХМАТ-1» на борту.⠀

Хочу особо отметить, что это наш первый спутник, который вышел на орбиту Земли. Он разработан специалистами Чеченского государственного университета имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова совместно с экспертами Юго-Западного государственного университета в рамках программы «Дежурный по планете».⠀

В октябре прошлого года команда ЧГУ получила грант на разработку собственного спутника. Он оснащен модулем автоматического зависимого наблюдения-вещания. Спутник будет выполнять работу по сбору информации о местонахождении воздушных судов. Кроме того, на нем установлен радиопередатчик, который будет транслировать приветственные аудиозаписи от наших студентов".

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Метки: Россия   в мире   интересно   кадыров   космос   спутник   чечня   
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1  комментарий
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sanchesS80 3 минуты назад
Почему Чечне столько внимания? Первый спутник Казани или Уфы так же отмечали?
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