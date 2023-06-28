На орбиту Земли запустили первый чеченский спутник

Спутник «Ахмат-1» весит 2,5 килограмма, оснащен модулем приема сообщений автоматического зависимого наблюдения-вещания и предназначен для сбора информации о местонахождении воздушных судов в пределах 1500 километров.



Пишет Рамзан Кадыров:

"Друзья, сегодня состоялось очень значимое и долгожданное событие для Чеченской Республики! С космодрома «Восточный» стартовал ракетоноситель «Союз 2.1 Б» со спутником «АХМАТ-1» на борту.⠀

Хочу особо отметить, что это наш первый спутник, который вышел на орбиту Земли. Он разработан специалистами Чеченского государственного университета имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова совместно с экспертами Юго-Западного государственного университета в рамках программы «Дежурный по планете».⠀

В октябре прошлого года команда ЧГУ получила грант на разработку собственного спутника. Он оснащен модулем автоматического зависимого наблюдения-вещания. Спутник будет выполнять работу по сбору информации о местонахождении воздушных судов. Кроме того, на нем установлен радиопередатчик, который будет транслировать приветственные аудиозаписи от наших студентов".