На орбиту Земли запустили первый чеченский спутник

Президент Чечни Рамзан Кадыров сообщил о запуске первого чеченского спутника "Ахмат-1" на орбиту Земли.
Спутник «Ахмат-1» весит 2,5 килограмма, оснащен модулем приема сообщений автоматического зависимого наблюдения-вещания и предназначен для сбора информации о местонахождении воздушных судов в пределах 1500 километров.
Пишет Рамзан Кадыров:
"Друзья, сегодня состоялось очень значимое и долгожданное событие для Чеченской Республики! С космодрома «Восточный» стартовал ракетоноситель «Союз 2.1 Б» со спутником «АХМАТ-1» на борту.⠀
Хочу особо отметить, что это наш первый спутник, который вышел на орбиту Земли. Он разработан специалистами Чеченского государственного университета имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова совместно с экспертами Юго-Западного государственного университета в рамках программы «Дежурный по планете».⠀
В октябре прошлого года команда ЧГУ получила грант на разработку собственного спутника. Он оснащен модулем автоматического зависимого наблюдения-вещания. Спутник будет выполнять работу по сбору информации о местонахождении воздушных судов. Кроме того, на нем установлен радиопередатчик, который будет транслировать приветственные аудиозаписи от наших студентов".
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