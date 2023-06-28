В Магнитогорске неравнодушные люди спасли провалившуюся в колодец собаку

По словам местных жителей, собака провалилась в открытый колодец и несколько дней просидела на горячих трубах. Добрые люди не смогли пройти мимо и вызвали спасателей. Однако собака не дала себя поймать, она забилась в узкий проход и в итоге застряла.

Для того чтобы извлечь животное, пришлось экскаватором раскопать трубы и вырыть канаву длиной в несколько метров.