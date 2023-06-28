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В Магнитогорске неравнодушные люди спасли провалившуюся в колодец собаку

В Магнитогорске неравнодушные люди спасли провалившуюся в колодец собаку

Автор:
28 июня 2023 08:54
Сообщество : Животные
Метки: Пёс   животные   колодец   магнитогорск   собака   спасение   
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В Магнитогорске собака провалилась в открытый колодец и несколько дней просидела на горячих трубах. Для спасения животного пришлось привлечь экскаватор.

По словам местных жителей, собака провалилась в открытый колодец и несколько дней просидела на горячих трубах. Добрые люди не смогли пройти мимо и вызвали спасателей. Однако собака не дала себя поймать, она забилась в узкий проход и в итоге застряла.

Для того чтобы извлечь животное, пришлось экскаватором раскопать трубы и вырыть канаву длиной в несколько метров.

Пёс усилий людей не оценил и после спасения ретировался. Сейчас его ищут волонтеры.

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Метки: Пёс   животные   колодец   магнитогорск   собака   спасение   
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dogz 4 минуты назад
Люди молодцы, просто Человеки!! Собакен благодарен!
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Dobriy drug

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