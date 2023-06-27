Российский разработчик хоррор-игры представил жуткую короткометражку

Игроделы удивлять умеют.
Один из разработчиков российской хоррор-игры ILL Олег Вдовенко опубликовал короткометражный фильм ужасов в стиле "найденной плёнки". И очень впечатлил пользователей Сети, которые следят за творчеством талантливого 2D/3D-художника.
Короткометражка выполнена в чёрно-белой стилистике, из-за чего графику легко спутать со сценой из какого-либо фильма. И несмотря на жуткие сцены и пугающую атмосферу, в ролике под названием Forest God (Лесной бог) видно, что картина сделана с любовью и талантом.
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Несколькими месяцами ранее художник Максим Верёхин, который тоже трудится над игрой ILL, опубликовал свой короткометражный ролик, и он, наверное, ещё страшнее, чем у его коллеги Вдовенко.
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Что касается игры ILL, то дату её выхода разработчики ещё не озвучили. Ходят нехорошие слухи, что проект был тихо отменён, поскольку новостей об игре нет уже около года.
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Известно, что игру делали на движке Unreal Engine 5, а в плане геймплея и атмосферы она походила на популярную Resident Evil.
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