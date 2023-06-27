Российский разработчик хоррор-игры представил жуткую короткометражку

Один из разработчиков российской хоррор-игры ILL Олег Вдовенко опубликовал короткометражный фильм ужасов в стиле "найденной плёнки". И очень впечатлил пользователей Сети, которые следят за творчеством талантливого 2D/3D-художника.





Короткометражка выполнена в чёрно-белой стилистике, из-за чего графику легко спутать со сценой из какого-либо фильма. И несмотря на жуткие сцены и пугающую атмосферу, в ролике под названием Forest God (Лесной бог) видно, что картина сделана с любовью и талантом.