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Российский разработчик хоррор-игры представил жуткую короткометражку

Российский разработчик хоррор-игры представил жуткую короткометражку

Автор:
27 июня 2023 20:10
Сообщество : Игромир
Метки: horror   Видео   графика   короткометражка   разработчик игр   художник   
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Игроделы удивлять умеют.

Один из разработчиков российской хоррор-игры ILL Олег Вдовенко опубликовал короткометражный фильм ужасов в стиле "найденной плёнки". И очень впечатлил пользователей Сети, которые следят за творчеством талантливого 2D/3D-художника.


Короткометражка выполнена в чёрно-белой стилистике, из-за чего графику легко спутать со сценой из какого-либо фильма. И несмотря на жуткие сцены и пугающую атмосферу, в ролике под названием Forest God (Лесной бог) видно, что картина сделана с любовью и талантом.

Несколькими месяцами ранее художник Максим Верёхин, который тоже трудится над игрой ILL, опубликовал свой короткометражный ролик, и он, наверное, ещё страшнее, чем у его коллеги Вдовенко.

Что касается игры ILL, то дату её выхода разработчики ещё не озвучили. Ходят нехорошие слухи, что проект был тихо отменён, поскольку новостей об игре нет уже около года.

Известно, что игру делали на движке Unreal Engine 5, а в плане геймплея и атмосферы она походила на популярную Resident Evil.

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Метки: horror   Видео   графика   короткометражка   разработчик игр   художник   
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3  комментария
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109k
parallax 59 минут назад
Бред какой-то.
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33k
АнтонПолднев 2 минуты назад
Обосраля от ужаса. Такого кошмара я даже во сне не видел.
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19k
scorpick 36 минут назад
Ссылка youtu.be
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