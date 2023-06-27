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Карвинг прекрасный и ужасный

Карвинг прекрасный и ужасный

Автор:
27 июня 2023 16:02
Сообщество : RealFishki
Метки: жуть   искусство   карвинг   образ   овощ   оформление   резьба   смешно   страшно   фигура   
968
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Эта техника хороша тем, что развивает мелкую моторику (а вместе с ней и когнитивные функции), улучшает художественный вкус, помогает потратить свободное время и украсить стол. А для некоторых карвинг – именно так называется искусство вырезания фигур из овощей и фруктов – ещё и способ выплеснуть негатив.

Видимо по этой причине шедевры и получаются пугающими. Впрочем, и в этой эстетике страха есть своя изюминка. А также тыковка, арбузик и даже кабачок.

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Метки: жуть   искусство   карвинг   образ   овощ   оформление   резьба   смешно   страшно   фигура   
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