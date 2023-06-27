Карвинг прекрасный и ужасный

Эта техника хороша тем, что развивает мелкую моторику (а вместе с ней и когнитивные функции), улучшает художественный вкус, помогает потратить свободное время и украсить стол. А для некоторых карвинг – именно так называется искусство вырезания фигур из овощей и фруктов – ещё и способ выплеснуть негатив.