Карвинг прекрасный и ужасный

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Эта техника хороша тем, что развивает мелкую моторику (а вместе с ней и когнитивные функции), улучшает художественный вкус, помогает потратить свободное время и украсить стол. А для некоторых карвинг – именно так называется искусство вырезания фигур из овощей и фруктов – ещё и способ выплеснуть негатив.
Видимо по этой причине шедевры и получаются пугающими. Впрочем, и в этой эстетике страха есть своя изюминка. А также тыковка, арбузик и даже кабачок.
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