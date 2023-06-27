Как живёт девочка, сердце которой бьётся вне груди

Дари Борун 14 лет назад родила девочку по имени Вирсавия. Малышка сразу стала сенсацией.
Дело в том, что её сердце оказалось не в грудной клетке, а прямо под кожей в районе солнечного сплетения. Такая патология носит название Кантрелла - и встречается у 1 из 1 миллиона новорожденных.
Из-за редкого заболевания сердце оказалось незащищённым грудной клеткой или мышцами живота. Ещё во время беременности врачи предупреждали мать, что ребёнок может не выжить.
Однако вера, сила и любовь матери не позволили ей прекратить беременность. Борун счастлива, что у неё именно такая дочь, и она принимает её вместе со всеми особенностями. "Такое чудо, что она есть у меня именно такая, я за неё очень переживаю, но не могу ограничивать её во всём, ведь она ребёнок, который хочет радоваться жизни", - говорить мать.
Вирсавия сейчас живёт обычной жизнью: она катается на пони, танцует, рисует, бегает. Несмотря на то, что её сердце очень хрупкое и ей противопоказаны серьёзные нагрузки, она наслаждается каждым днём, а мама следит за состоянием ребёнка.
Чтобы не давить на сердце, девочка всегда носить мягкую одежду, а также нагрудник для защиты.
Мама регулярно публикует фото в соцсетях с дочерью, чтобы люди понимали, как много в мире особенных детей и как же важно, чтобы окружающие относились серьёзно и с осторожностью к уникальностям других. У Вирсавии также есть огромная армия поклонников, поддерживающих её и восхищающихся её стремлением жить.
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