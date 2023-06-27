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Как живёт девочка, сердце которой бьётся вне груди

Как живёт девочка, сердце которой бьётся вне груди

Автор:
27 июня 2023 14:45
Сообщество : Истории из жизни
Метки: вирсавия   интересно   истории   истории из жизни   медицина   сердце вне груди   
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Дари Борун 14 лет назад родила девочку по имени Вирсавия. Малышка сразу стала сенсацией.


Дело в том, что её сердце оказалось не в грудной клетке, а прямо под кожей в районе солнечного сплетения. Такая патология носит название Кантрелла - и встречается у 1 из 1 миллиона новорожденных.


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Из-за редкого заболевания сердце оказалось незащищённым грудной клеткой или мышцами живота. Ещё во время беременности врачи предупреждали мать, что ребёнок может не выжить.


Однако вера, сила и любовь матери не позволили ей прекратить беременность. Борун счастлива, что у неё именно такая дочь, и она принимает её вместе со всеми особенностями. "Такое чудо, что она есть у меня именно такая, я за неё очень переживаю, но не могу ограничивать её во всём, ведь она ребёнок, который хочет радоваться жизни", - говорить мать.

Вирсавия сейчас живёт обычной жизнью: она катается на пони, танцует, рисует, бегает. Несмотря на то, что её сердце очень хрупкое и ей противопоказаны серьёзные нагрузки, она наслаждается каждым днём, а мама следит за состоянием ребёнка.


Чтобы не давить на сердце, девочка всегда носить мягкую одежду, а также нагрудник для защиты.

Мама регулярно публикует фото в соцсетях с дочерью, чтобы люди понимали, как много в мире особенных детей и как же важно, чтобы окружающие относились серьёзно и с осторожностью к уникальностям других. У Вирсавии также есть огромная армия поклонников, поддерживающих её и восхищающихся её стремлением жить.

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Метки: вирсавия   интересно   истории   истории из жизни   медицина   сердце вне груди   
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5  комментариев
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9k
Garpia121 2 часа назад
А исправить хирургически это никак нельзя? Или маме нравится такой пиар?
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11k
Трив 22 минуты назад
Мда, на фотках ещё ничего, на видео оно сокращается и смотрится это не очень. Но я рад, что она нашла в себе силы радоваться жизни и жить. Это здорово.
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12k
Denissg Час назад
Почему сразу не сделали операцию? Малейшая травма или удар - конец! Да и эстетически тоже так себе... Как она за муж выйдет, детей родит?
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