Как живёт девочка, сердце которой бьётся вне груди



Однако вера, сила и любовь матери не позволили ей прекратить беременность. Борун счастлива, что у неё именно такая дочь, и она принимает её вместе со всеми особенностями. "Такое чудо, что она есть у меня именно такая, я за неё очень переживаю, но не могу ограничивать её во всём, ведь она ребёнок, который хочет радоваться жизни", - говорить мать.