Шуточные запросы в поисковике, которые все боялись спросить

Авторский проект "Вопрос дня" - это выдуманные запросы в поисковых системах, которые многие хотели бы, но боялись спросить. Иногда реально хочется узнать ответы на такие вопросы, как: почему пространство креативное, а я нет; почему те, кто храпят, засыпают быстрее остальных и другие. Проект настолько успешный, что различные крупные компании заказывают в своём стиле шуточные запросы.