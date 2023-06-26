Шуточные запросы в поисковике, которые все боялись спросить

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Авторский проект "Вопрос дня" - это выдуманные запросы в поисковых системах, которые многие хотели бы, но боялись спросить. Иногда реально хочется узнать ответы на такие вопросы, как: почему пространство креативное, а я нет; почему те, кто храпят, засыпают быстрее остальных и другие. Проект настолько успешный, что различные крупные компании заказывают в своём стиле шуточные запросы.
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И кому как не кукурузине это знать...
И на каждой картинке ссылка.