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Шуточные запросы в поисковике, которые все боялись спросить

Шуточные запросы в поисковике, которые все боялись спросить

Автор:
26 июня 2023 18:49
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   вопрос дня   забавные запросы   запросы в гугле   поисковые запросы   смешные картинки   
2635
15

Авторский проект "Вопрос дня" - это выдуманные запросы в поисковых системах, которые многие хотели бы, но боялись спросить. Иногда реально хочется узнать ответы на такие вопросы, как: почему пространство креативное, а я нет; почему те, кто храпят, засыпают быстрее остальных и другие. Проект настолько успешный, что различные крупные компании заказывают в своём стиле шуточные запросы.

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Метки: Прикол   вопрос дня   забавные запросы   запросы в гугле   поисковые запросы   смешные картинки   
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26  комментариев
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46k
Максим Т. Час назад
"Авторский проект"
Нет, этот мир не спасти...
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56k
Олег 18 минут назад
кукурузина по тупости уверенно обошла никифоридиса.......
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16k
Smiley Полчаса назад
Ну да, точно ВОПРОС ДНА.
И кому как не кукурузине это знать...
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3k
Станнис Полчаса назад
автор явно дегенерат, как и тот, кто это тут выложил
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15k
_delphin_ 52 минуты назад
Комментарий к фото
Под Снуп Дога? Под Супер Стар? Под супресс?
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15k
_delphin_ 54 минуты назад
Комментарий к фото
С тобой.
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_delphin_ 54 минуты назад
Комментарий к фото
Ты не вписался.
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15k
_delphin_ 54 минуты назад
Комментарий к фото
А мозгов на 14?
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45k
Соломей 55 минут назад
Если это пост для сообщества "Юмор", то я уже и не знаю, что такое дно.
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15k
_delphin_ 55 минут назад
Комментарий к фото
И даже на лыжах.
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_delphin_ 56 минут назад
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Частный случай закона Мерфи. Помнит кто ещё?
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15k
_delphin_ 57 минут назад
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Все!
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15k
_delphin_ 58 минут назад
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Для следствия.
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1k
Татьяна Баженова 58 минут назад
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Я бы предложила и из-за стола вставать в состоянии аль-денте.
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_delphin_ 58 минут назад
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Главное, чтобы нарколог не узнал.
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_delphin_ 59 минут назад
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С вечеринки нужно ничего не помнить. Это первое правило вечеринки.
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15k
_delphin_ Час назад
Комментарий к фото
Там в месячных измеряется.
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_delphin_ Час назад
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первое место тут запикивают)
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15k
_delphin_ Час назад
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С учетом тактирования котла))
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119
София Час назад
9,10 понравились.
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7k
sedoisever Час назад
Этот "проект" был бы успешным, если бы он давал ответы, а не просто задавал вопросы.
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Спелая кукурузинка

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