Как выглядят женщины из разных стран

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Михаэла Норок - фотограф из Румынии. Она путешествует по миру, открывая красоту разных культур. Девушка создала собственный проект "Атлас красоты", для которого делает уникальные снимки с женщинами из разных стран. Портреты передают привлекательность и внутреннюю силу, доказывая, что женщины прекрасны в любом уголке мира.
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Метки: атлас красоты девушки разных стран женщины красиво разные культуры разные национальности разные страны фотопроект
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