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15 оригинальных имён, которые родители с фантазией дали своим детям

15 оригинальных имён, которые родители с фантазией дали своим детям

Автор:
26 июня 2023 17:22
Сообщество : Юмор
Метки: дети   забавно   имена   имя отчество   оригинальное имя   прикольные имена   
1829
16

Имя - важно в жизни каждого человека. И пусть его можно сменить, родители всегда со всей ответственностью и фантазией подходят к выбору. Давайте узнаем, какие интересные имена сейчас в тренде.

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Метки: дети   забавно   имена   имя отчество   оригинальное имя   прикольные имена   
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12  комментариев
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204
twincam 46 минут назад
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71k
Пётровыч 5 минут назад
Дело каждой семьи, если это конечно не выходит за рамки общественного приличия.
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1k
StoneWolf 13 минут назад
Крёстный брат дебил назвал сына Скалмант, а дочку Лайма............ Александровичи по отчеству. Братишку как не пытались отговорить - не получилось
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9k
Хатуль Мадан 18 минут назад
Ну Радость можно Радой сокращённо называть, а вот Ягоде в этом плане повезло значительно меньше...
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14k
Александр 19 минут назад
... В связи с возникающей неловкостью при оформлении и предъявлении документов, Иван П.и.д.о.р.а.с.о.в меняет имя на Антон...
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14k
Александр 22 минуты назад
Помню, всем коллективом отговаривали одного молодого отца, по фамилии Свистунов, от намерения назвать новорожденную "Дашенькой". Не отговорили... Как ты там, "Дарья Свистунова"?
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57k
Опиум для народа 58 минут назад
А скажет кто-нибудь, чем одно имя иностранного происхождения отличается от другого имени иностранного происхождения, к примеру чем Доминика отличается от Марии, Галины или Анны? Или Мирон от Ивана, Сергея или Александра?
А славянские имена вообще остались, кроме Владимира и Вячеслава?
Вот и нех"й ржать, когда-то Ратибор, Тихомир и Волк ржали над нелепыми пришлыми именами Иван и Андрей...
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4k
Natalia Час назад
Мама хотела назвать меня НаталИя, так и крестили. Но тетка в загсе возмутилась, что мы не в Париже, а в СССР только Наталья имя есть. Я уже взрослой как-то хотела исправить на -лия, но лень уже теперь все документы переделывать)
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10k
Copycat Час назад
Для меня главное что бы имя слух ласкало, а выдумано оно или нет пофигу
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64
Жан Батист Эммануэль Зорг Час назад
единый вопрос ко всем постам-А ВАС Е..ЁТ?!"
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