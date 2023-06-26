Показ мод дизайнеров в Дагестане вызвал скандал

Депутат Госдумы Султан Хамзаев раскритиковал руководство художественного училища:



"Искусство должно быть созидательным, а не развращать и разрушать! Искусство должно быть красивым, нести правильные смыслы, а не уродство! Об этом должны учить своих студентов педагоги в профильных дизайнерских учреждениях, тем более в Государственных! Вопиющий случай, который обсуждают второй день в Дагестане. Творчество студентов Дагестанского художественного училища ввергло в шок всех нормальных людей со здоровой психикой! С таким творчеством и враги с лгбт-шной пропагандой не нужны! Всецело поддерживаю возмущение общества. И было бы плохо, если бы не было такого всеобщего порицания!

Запад гниет из-за вот такого уродливого искусства "мы не мешаем детям творить.

"Творят", когда нет бдительного воспитательного контроля! Зачем тогда нужны педагоги и руководство колледжа, если на выходе из учебного заведения ребёнок готовит вот такую выпускную работу!"