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Показ мод дизайнеров в Дагестане вызвал скандал

Показ мод дизайнеров в Дагестане вызвал скандал

Автор:
26 июня 2023 10:46
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Дагестан   Махачкала   мода   показ мод   скандал   
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В социальных сетях распространяется видео, снятое во время показа дипломных работ выпускников Дагестанского художественного училища. Студент представили показ мод, во время которого некоторые модели прошли по подиуму с религиозными символами.

Минкульт Дагестана организовал проверку руководства и педагогов училища с показом моды.


«В социальных сетях активно распространяется видео со сдачи дипломных работ выпускниками Дагестанского художественного училища. Министерство культуры Республики Дагестан сообщает, что ведомством проводится служебная проверка в отношении руководства и педагогов училища», — отметили в пресс-службе министерства.

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Депутат Госдумы Султан Хамзаев раскритиковал руководство художественного училища:

"Искусство должно быть созидательным, а не развращать и разрушать! Искусство должно быть красивым, нести правильные смыслы, а не уродство! Об этом должны учить своих студентов педагоги в профильных дизайнерских учреждениях, тем более в Государственных! Вопиющий случай, который обсуждают второй день в Дагестане. Творчество студентов Дагестанского художественного училища ввергло в шок всех нормальных людей со здоровой психикой! С таким творчеством и враги с лгбт-шной пропагандой не нужны! Всецело поддерживаю возмущение общества. И было бы плохо, если бы не было такого всеобщего порицания!

Запад гниет из-за вот такого уродливого искусства "мы не мешаем детям творить.

"Творят", когда нет бдительного воспитательного контроля! Зачем тогда нужны педагоги и руководство колледжа, если на выходе из учебного заведения ребёнок готовит вот такую выпускную работу!"

Источник:

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Метки: Видео   Дагестан   Махачкала   мода   показ мод   скандал   
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31  комментарий
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13k
Kostick 2 часа назад
всех на принудработы, пусть отбивают бабло, которое было потрачено государством на "обучение" этих долбоящеров. включая преподов.
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8k
Trenzel2003 37 секунд назад
Высечь розгами.
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−1
Лолипоп 23 минуты назад
с красным крестом - это мужик что ли? Судя по плечам и отсутствию сисек...


И тут же тетки в хиджабах сидят.
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1k
Татьяна Баженова Полчаса назад
Зачем нужны такие "художники" и кому? Это что за извращенцы? Гнать в шею тех преподавателей, кто такому "научил" молодых людей!
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4k
Алекс Таворотов 53 минуты назад
нифуя не понял!!
одни даги натворили, другие разрешили, третьи на это посмотрели, четвертые оскорбились...
очень напоминает садомистский парад где одни киборги демонстрируют другим киборгам на сколько они преуспели в деградации и разложении
так получается что не такие уж они и блюстители традиций, раз такое произошло и для этого требуется не 1 год.
отсюда вопрос: а на кой этот позор на всеобщее обозрение выкладывать? пропаганда?
имхо обгадились, так надо без палева "проветривать и отмываться", а то будет как у того "мостостроителя с козой"
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4k
просто Дмитрий 56 минут назад
А может они ТАК ВИДЯТ ОКРЖАЮЩИЙ МИР
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24k
MrGod 57 минут назад
Ну раз они это создали, пусть в этом постоянно и ходят, может так мозги в правильное русло повернут.
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1k
Александр Час назад
Больше похоже на подготовку к Хэллоуину.
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56k
Олег Час назад
может разогнать всё это училище в народное хозяйство. Баранов пасти у них лучше получится.
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12k
..: Атеист :.. Час назад
Ничем не хуже и не лучше моды от "профи". Такой же трешак, который носить повседневно противопоказано.
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1k
Николай Час назад
Я канешно не фанат подобной "высокой моды", но как мне еще давно обьясняли те кто в теме, обычно эти дизайнеры прекрасно умеют шить нормальную одежду, а тут просто привлекают внимание.
Такая хрень везде)
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2k
Хачик Час назад
Теперь я видел ВСЁ!
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Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
1k
4k
foggen2 Час назад
"До чего дошёл прогресс!
У Серёжи ПМС!"
От Дагестана такого не ожидал.....
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635
partners74 Час назад
В Дагестане показ педерастов в одеждах педерастии??????
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1k
Павел 2 часа назад
А это точно в Дагестане было? Ждём извинения?
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14k
Shtoppi 2 часа назад
это называется ё_аный стыд в первую очередь, а потом уже скандал.
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22k
AzuveR 2 часа назад
Я так понимаю, полный издец с модными дизайнерами и модой ,докатился и до Дагестана.
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16k
Smiley 2 часа назад
Современных модельеров нужно после выпуска сразу направлять к психиатру.
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6k
livaneth 2 часа назад
За Махачкалу не беспокойтесь. Там сейчас соберутся шариатские судьи, почитают коран и отмерят, кому сколько положено
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2k
Alex 2 часа назад
Больные ублюдки
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