Показ мод дизайнеров в Дагестане вызвал скандал

В социальных сетях распространяется видео, снятое во время показа дипломных работ выпускников Дагестанского художественного училища. Студент представили показ мод, во время которого некоторые модели прошли по подиуму с религиозными символами.
Минкульт Дагестана организовал проверку руководства и педагогов училища с показом моды.
«В социальных сетях активно распространяется видео со сдачи дипломных работ выпускниками Дагестанского художественного училища. Министерство культуры Республики Дагестан сообщает, что ведомством проводится служебная проверка в отношении руководства и педагогов училища», — отметили в пресс-службе министерства.
Источник:
Депутат Госдумы Султан Хамзаев раскритиковал руководство художественного училища:
"Искусство должно быть созидательным, а не развращать и разрушать! Искусство должно быть красивым, нести правильные смыслы, а не уродство! Об этом должны учить своих студентов педагоги в профильных дизайнерских учреждениях, тем более в Государственных! Вопиющий случай, который обсуждают второй день в Дагестане. Творчество студентов Дагестанского художественного училища ввергло в шок всех нормальных людей со здоровой психикой! С таким творчеством и враги с лгбт-шной пропагандой не нужны! Всецело поддерживаю возмущение общества. И было бы плохо, если бы не было такого всеобщего порицания!
Запад гниет из-за вот такого уродливого искусства "мы не мешаем детям творить.
"Творят", когда нет бдительного воспитательного контроля! Зачем тогда нужны педагоги и руководство колледжа, если на выходе из учебного заведения ребёнок готовит вот такую выпускную работу!"
Источник:
- Турист случайно снял удар молнии в вершину горы
- У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
И тут же тетки в хиджабах сидят.
одни даги натворили, другие разрешили, третьи на это посмотрели, четвертые оскорбились...
очень напоминает садомистский парад где одни киборги демонстрируют другим киборгам на сколько они преуспели в деградации и разложении
так получается что не такие уж они и блюстители традиций, раз такое произошло и для этого требуется не 1 год.
отсюда вопрос: а на кой этот позор на всеобщее обозрение выкладывать? пропаганда?
имхо обгадились, так надо без палева "проветривать и отмываться", а то будет как у того "мостостроителя с козой"
Такая хрень везде)
У Серёжи ПМС!"
От Дагестана такого не ожидал.....
вы серьезно?