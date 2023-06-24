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Прогулка по Ленинграду 1970 года

Прогулка по Ленинграду 1970 года

Автор:
24 июня 2023 22:00
Метки: СССР   история   фото   
162
19

Сегодня у нас по плану 1970 год: на Луну отправился Луноход, вся страна играет в "Спортлото 6 из 49", а по телевизору выходит новая телепередача "А ну-ка девушки!",

Давайте взглянем на Ленинград тех лет!

Интересного вам просмотра!

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Источник:

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Метки: СССР   история   фото   
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Андрей Старосельский 2 часа назад
Спасибо.
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