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Сегодня у нас по плану 1970 год: на Луну отправился Луноход, вся страна играет в "Спортлото 6 из 49", а по телевизору выходит новая телепередача "А ну-ка девушки!",
Давайте взглянем на Ленинград тех лет!
Интересного вам просмотра!
1.
Начнём с Садовой улицы около Гостиного двора. По ней движется ЛМ-49 по маршруту номер 24: "Набережная реки Смоленки - станция Нева".
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4.
Лиговский проспект был таким. Трамваи, зелень, историческая застройка. Сейчас справа находится громадина ТК "Галерея".
8.
Огромный пустырь на фото, сейчас является участком проспекта Славы от Софийской улицы до улицы Пражской. Вид из дома 48 по Софийской улице.
15.
АЗС на Кронверкской набережной и совершенно невероятным образом очутившийся на ней трёхколёсный английский Reliant TW9.
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