Сегодня у нас по плану 1970 год: на Луну отправился Луноход, вся страна играет в "Спортлото 6 из 49", а по телевизору выходит новая телепередача "А ну-ка девушки!",

Давайте взглянем на Ленинград тех лет!

Интересного вам просмотра!