634
33
Подборка фотографий актеров, актрис и всем известных людей!
Интересного вам просмотра!
×
×
5.
Укротительница Маргарита Назарова и тигр Пурш на палубе теплохода во время съёмок фильма «Полосатый рейс». 1956 год.
6.
Клаудиа Кардинале, Бруно Оя и Михаил Калатозов на съёмках фильма "Красная палатка". 15.03.1968 года.
10.
Александр Лазарев в роли Отто Шмидта и Петр Вельяминов в роли капитана Воронина на съемках фильма "Челюскинцы". 1983 год.
11.
Режиссер фильмов о Чебурашке Роман Качанов и артисты, озвучивающие роли героев в фильме "Речка крокодила Гены", Клара Румянова и Василий Ливанов. 1974 год.
13.
"Кабачок тринадцать стульев": Зиновий Высоковский, Борис Рунге и Спартак Мишулин во время записи праздничной телепередачи "Голубой огонек". 1974 год.
15.
Канада. Виннипег. Кубок Канады по хоккею. Репортаж ведут советские комментаторы Николай Озеров и Евгений Майоров. 4 сентября 1981 года.
17.
Евгений Евстигнеев, Леонид Филатов и Вячеслав Невинный в спектакле "Игроки XXI века" в постановке театра "АРТель АРТистов Сергея Юрского.
18.
Хоккеисты ЦСКА и сборной СССР Борис Михайлов и Валерий Харламов. Фото Виктора Будана. 22 февраля 1974 года.
19.
Студент Московского высшего технического училища имени Н. Э. Баумана, будущий конструктор советских ракет С. П. Королев. 1926 год.
21.
"Голубой огонек", посвященной международному женскому дню 8 марта. Ведущий телепередачи артист Сергей Проханов с детворой. 1981 год.
22.
Вячеслав Тихонов на съемках фильма "Семнадцать мгновений весны" режиссера Татьяны Лиозновой. Киностудия имени М. Горького. 1972 год
28.
Людмила Савельева, Галина Польских, Олег Видов с кубинской киноактрисой Еслиндой Нуньес. 18 июля 1973 года.
31.
Тренер сборной команды СССР по хоккею с шайбой Анатолий Владимирович Тарасов. 22 февраля 1970 года.
Источник:
Еще крутые истории!
- "Я правда люблю его!": молодая девушка вышла замуж за 75-летнего миллиардера
- Когда уже по свадьбе видно, что пара долго не протянет
- Когда не повезло с тёщей
- Парень бросил работу и дом, и отправился в путешествие со своей кошкой
- Надежда есть: 6 невероятных историй спасения из океанских глубин
Новости партнёров
реклама