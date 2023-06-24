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Интересные снимки известных людей

Интересные снимки известных людей

Автор:
24 июня 2023 21:58
Метки: СССР   артисты   история   кино   фото   
634
33

Подборка фотографий актеров, актрис и всем известных людей!

Интересного вам просмотра!

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Источник:

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Метки: СССР   артисты   история   кино   фото   
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5  комментариев
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5k
Tuskub 2 часа назад
А те, кому "противно" и "бесит" может расскажет - почему? Мне вот интересно Вас услышать!
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21
qwertykey 24 минуты назад
Я вот не смотрю тв и фильмы - не интересно. И не понимаю, в чем прикол - обожествлять актёров? Как будто фильмы снимают не для показа каких-то событий, а для демонстрации актёров, на которых д'очат киноманы.
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805
Кондратий Собакин Полчаса назад
Какие люди, какие светлые лица!
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53k
smakido 57 минут назад
Боже! Какие актеры, спортсмены, режиссеры! Наверно, это и есть настоящая элита нашей страны.
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Юганск

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