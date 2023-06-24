Пункты выдачи Wildberries столкнулись с проблемой навоза

По правилам работники обязаны хранить у себя товар в течение двух недель. За это время навоз и без того ароматный, в закрытом помещении начинает "благоухать" ещё больше.

Естественно, сотрудникам и посетителям приходится это терпеть, но вот если работники пунктов выдачи ничего с этим поделать не могут, то посетители активно пишут жалобы и занижают рейтинги пунктам выдачи. Ну а это, в свою очередь, ведёт к штрафам от руководства.