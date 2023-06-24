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Пункты выдачи Wildberries столкнулись с проблемой навоза

Пункты выдачи Wildberries столкнулись с проблемой навоза

Автор:
24 июня 2023 07:40
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Wildberries   ПВЗ   клиенты   коровий навоз   куриный помет   навоз   сервис   
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Ну вот и наступила очередная суббота, а мы, несмотря ни на что, продолжаем.

 Работники нескольких пунктов выдачи Wildberries оказались в сложной и очень дурнопахнущей ситуации. Пару недель назад к ним стали приходить мешки с природным удобрением. Огородники оценили преимущества маркетплейса и активно принялись заказывать через него куриный помёт, коровий и конский навоз. А так как огородные дела затягивают, то некоторые ужасно занятые граждане просто забывают забрать свои заказы.

 

По правилам работники обязаны хранить у себя товар в течение двух недель. За это время навоз и без того ароматный, в закрытом помещении начинает "благоухать" ещё больше.

 

Естественно, сотрудникам и посетителям приходится это терпеть, но вот если работники пунктов выдачи ничего с этим поделать не могут, то посетители активно пишут жалобы и занижают рейтинги пунктам выдачи. Ну а это, в свою очередь, ведёт к штрафам от руководства.


 

В принципе логично, кому приятно забирать товар, пропахший свежим навозом из "коровника". Но и вины в этом самих работников Wildberries нет, они соблюдают правила. А вот над правилами бы стоило поработать, но руководство, видимо, не предполагало, что можно "гадить" таким образом.

 

 

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Метки: Wildberries   ПВЗ   клиенты   коровий навоз   куриный помет   навоз   сервис   
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8  комментариев
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8k
Дмитрий Час назад
Эх вы! Городские! Конский навоз самое то! Это как раз тот случай, когда в сортах .овна надо разбираться!
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87k
Taras Kozalupko 12 минут назад
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1k
Никита Сергеевич 40 минут назад
А почему продавцов не наказываете за плохую упаковку?
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19k
Анатолий Соколов 41 минуту назад
а запаять "вонючку" в ваккумную упаковку им видимо религия не позволяет ...
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16k
Smiley 46 минут назад
А ведь реально....
Хотя, это уже косяк упаковщиков.
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