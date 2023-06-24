Пункты выдачи Wildberries столкнулись с проблемой навоза

Ну вот и наступила очередная суббота, а мы, несмотря ни на что, продолжаем.
Работники нескольких пунктов выдачи Wildberries оказались в сложной и очень дурнопахнущей ситуации. Пару недель назад к ним стали приходить мешки с природным удобрением. Огородники оценили преимущества маркетплейса и активно принялись заказывать через него куриный помёт, коровий и конский навоз. А так как огородные дела затягивают, то некоторые ужасно занятые граждане просто забывают забрать свои заказы.
По правилам работники обязаны хранить у себя товар в течение двух недель. За это время навоз и без того ароматный, в закрытом помещении начинает "благоухать" ещё больше.
Естественно, сотрудникам и посетителям приходится это терпеть, но вот если работники пунктов выдачи ничего с этим поделать не могут, то посетители активно пишут жалобы и занижают рейтинги пунктам выдачи. Ну а это, в свою очередь, ведёт к штрафам от руководства.
В принципе логично, кому приятно забирать товар, пропахший свежим навозом из "коровника". Но и вины в этом самих работников Wildberries нет, они соблюдают правила. А вот над правилами бы стоило поработать, но руководство, видимо, не предполагало, что можно "гадить" таким образом.
Источник:
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Хотя, это уже косяк упаковщиков.