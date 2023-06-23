Российская компания выплатила преданным сотрудникам по миллиону рублей

И таких счастливчиков оказалось более двух тысяч.
Владелец Gloria Jeans Владимир Мельников выплатил по миллиону рублей всем сотрудникам, проработавшим в компании дольше 10 лет, даже тем, кто уже вышел на пенсию. Об этом сообщил журнал Forbes, в распоряжении которого оказались внутренние письма компании. Их подлинность, к слову, уже подтвердили сотрудники Gloria Jeans.
В первом письме от 19 июня Мельников отметил, что в компании более 10 лет проработали 2527 человек, и они получат выплату вне зависимости от того, в каком подразделении или странах работают.
Вы работаете на производстве, в магазинах, в офисах — везде, где есть «Глория Джинс». И я хочу сказать искреннее «спасибо» каждому из вас. В ближайшие дни все, чей стаж в компании (без учета декрета) составляет десять лет и больше, получат по 1 000 000 рублей после вычета налогов
Во втором письме от 21 июня владелец компании написал, что на этой неделе многие сотрудники получили крупные выплаты, но это не "премия или подарок" и они никак не связаны со справедливостью или мотивацией для других работников. Мельников назвал выплату в миллион рублей "долгом перед людьми, которые подарили "Глории" 10 и больше лет своей жизни".
Я обещал Богу и себе сделать его, но никогда не говорил об этом обещании публично. Те, кто получил деньги, когда-то сделали «Глории Джинс» дорогой подарок. Теперь пришла моя очередь вернуть свой долг перед этими людьми
Как отмечает "Форбс", выплаты получили около 17% сотрудников, сейчас в компании трудятся примерно 15 тысяч человек.
Владимир Мельников основал Gloria Jeans в 1988 году. По данным на 2023 год, в России, Белоруссии и Казахстане работают 680 магазинов компании. В 2022 году АО "Корпорация Глория Джинс" получила прибыль в размере 6,141 млрд рублей, что почти на 50% больше, чем годом ранее. Сам Мельников в 2021 году вошёл в список 200 богатейших предпринимателей России по версии Forbes. Тогда его состояние оценивалось в 700 миллионов долларов.
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а уж если это будет на регулярной основе, то человек увековечит себя.