Российская компания выплатила преданным сотрудникам по миллиону рублей

Владелец Gloria Jeans Владимир Мельников выплатил по миллиону рублей всем сотрудникам, проработавшим в компании дольше 10 лет, даже тем, кто уже вышел на пенсию. Об этом сообщил журнал Forbes, в распоряжении которого оказались внутренние письма компании. Их подлинность, к слову, уже подтвердили сотрудники Gloria Jeans.





В первом письме от 19 июня Мельников отметил, что в компании более 10 лет проработали 2527 человек, и они получат выплату вне зависимости от того, в каком подразделении или странах работают.



