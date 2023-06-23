Медведица привела медвежонка к детскому саду

В Курильске медведица наведалась вместе с медвежонком к забору детского сада. В этот момент рядом гуляли дети.
Хищница подошла к забору как раз во время прогулки детсадовцев. Малыши перепугались, однако никто не пострадал. Воспитатели быстро завели детей в здание, затем вызвали полицию и сотрудников местного лесничества. Однако помощь не потребовалась – косолапые просто прошлись вдоль забора и вернулись в лес.
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«Животные агрессию не проявляли. Ситуация будет отслеживаться. В случае опасности, будет решаться вопрос о регулировании численности», – сообщили в агентстве лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области.
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Гавно а не пост!