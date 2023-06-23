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Медведица привела медвежонка к детскому саду

Медведица привела медвежонка к детскому саду

Автор:
23 июня 2023 11:17
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Курильск   Россия   дтский сад   животные   медведица   
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В Курильске медведица наведалась вместе с медвежонком к забору детского сада. В этот момент рядом гуляли дети.

Хищница подошла к забору как раз во время прогулки детсадовцев. Малыши перепугались, однако никто не пострадал. Воспитатели быстро завели детей в здание, затем вызвали полицию и сотрудников местного лесничества. Однако помощь не потребовалась – косолапые просто прошлись вдоль забора и вернулись в лес.

«Животные агрессию не проявляли. Ситуация будет отслеживаться. В случае опасности, будет решаться вопрос о регулировании численности», – сообщили в агентстве лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области.

Источник:

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Метки: Видео   Курильск   Россия   дтский сад   животные   медведица   
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16  комментариев
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2k
Alex 2 часа назад
Сознательная медведица. Ребенка в садик повела )
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12k
Rus77 13 минут назад
В случае опасности, будет решаться вопрос о регулировании численности» Кто ещё кому угрожает, и чью численность следует регулировать...
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7k
tamin Полчаса назад
Медведица показала, где лакомство находится)
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6k
Станислав Полчаса назад
Мы должны сократить их численность, иначе они вымрут!
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22k
BiZ 39 минут назад
просто забыла свидетельство о рождении
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38
V1112007 42 минуты назад
На заставке одно; а на видео вообще не пойми что!
Гавно а не пост!
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9k
МихА Час назад
Человеки, присмотрите за моим шпингалетом, я пока на охоту сгоняю, в берлоге приберусь, жрать приготовлю... Атош ничё не дает делать, с рук не слезает)
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29k
Serg2001 2 часа назад
"Будет решаться вопрос о регулировании численности"... Как ловко ловко завуалировали жестокое "пристрелить или нет".
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16k
Колька Валеркин сын 2 часа назад
на последнем видео

Ссылка www.youtube.com
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9k
Борис Карабанов 2 часа назад
- Нельзя! С медвежатами нельзя! Записывайтесь на Госуслугах в очередь и тогда приходите. Ходят тут... ходят...
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22k
babuby 2 часа назад
Эдакий зоопарк для медведей. Медведица привела Топтыжку, посмотреть на людей в клетке.
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