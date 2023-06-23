Медведица привела медвежонка к детскому саду

Хищница подошла к забору как раз во время прогулки детсадовцев. Малыши перепугались, однако никто не пострадал. Воспитатели быстро завели детей в здание, затем вызвали полицию и сотрудников местного лесничества. Однако помощь не потребовалась – косолапые просто прошлись вдоль забора и вернулись в лес.