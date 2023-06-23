Легендарные сокровища прошлого, которые считаются утерянными навсегда

Предлагаю вам посмотреть на изображения бесценных артефактов, которые, возможно, не будут найдены ни завтра, ни через тысячи лет.
В истории человечества были известны тысячи удивительных драгоценностей и сокровищ, которые точно отображали особенности давно ушедших эпох. Но, к сожалению, многие из этих ценностей были утрачены. Большая часть из них не найдена до сих пор. Некоторые исторические драгоценности были потеряны в результате краж, войн и пожаров. Другие исчезли вследствие разрушительных природных явлений и катастроф. Однако известны и такие случаи, когда исследователи даже не могут предположить, как именно и по какой причине пропало то или иное сокровище.
Потеря исторических драгоценностей и ценностей прошлого является огромной болью для человечества. Но, несмотря на это, многие люди продолжают искать их, чтобы сохранить наследие прошлого для будущих поколений. Благодаря имеющимся сведениям и описаниям, учёным нередко удаётся восстановить облик утраченных сокровищ. Однако, к сожалению, реплика никогда не сможет заменить оригинал.
Флорентиец или Австрийский жёлтый бриллиант
Крест Такера
Невероятный золотой крест, найденный на судне, которое затонуло ещё в 1594 году. Необычную находку отнесли к творениям старинных индийских мастеров. Крест поместили в музей. Однако в 1975 году неизвестные похитили драгоценность. Причём кражу обнаружили не сразу. Злоумышленники умудрились подбросить на место артефакта искусно сделанную пластиковую подделку.
Ожерелье махараджи Патиалы
Невероятное украшение, созданное специально для индийского махараджи Бхупиндер Сингха в 1928 году. В 1948 сокровище внезапно исчезло из хранилища. Ожерелье разобрали по частям и пытались продать на разных аукционах мира.
Королевские регалии Ирландии
Драгоценности ирландской короны были украдены из Дублина более 100 лет назад.
Янтарная комната
Во время Второй мировой войны помещение, состоявшее из янтарных панелей, украшений и панно, было разграблено нацистскими солдатами. Оригинальные предметы мебели до сих пор не найдены. Сегодня все желающие могут отправиться в Санкт-Петербург и полюбоваться на искусно сделанную копию.
Храмовая менора
Менора второго храма Иерусалима была украдена группой римлян сотни лет назад. Точное местонахождение святыни по-прежнему неизвестное.
Картина «Праведные Судьи»
Картина относится к нижней левой панели Гентского алтаря. Написана между 1430 и 1432 годами. Панно было украдено в 1934 году и до сих пор не найдено. На фото слева — оригинал, на фото справа — реплика.
Гентский алтарь состоит из двадцати четырёх панелей
Крест Святой Евфросинии
Это почитаемая реликвия православной церкви в Беларуси, изготовленная в 1161 году по заказу святой Евфросинии Полоцкой. Драгоценность исчезла после стремительного вторжения в Беларусь (июнь-август 1941 год) немецких войск во время Второй мировой войны. В 1997 была сделана точная копия этого креста.
Сокровища Романовых
Среди драгоценностей семьи были и диадемы, и колье, и изделия Фаберже, и бриллианты. Есть предположения, что после гибели Романовых их сокровища были отправлены в ГОХРАН (федеральное казённое учреждение). Однако следов, которые бы подтверждали существование этого клада, практически не осталось.
Портрет молодого человека, Рафаэль
Картина известного художника, которая была похищена нацистами в 1939 году. На сегодняшний день новых следов полотна обнаружено не было.
Королевская шкатулка Чарторыйских
Шкатулка была создана польской принцессой Изабеллой Чарторыйской. В ней находились 73 драгоценные реликвии, которые принадлежали польской королевской семье. В 1939 году тайник разграбили солдаты вермахта.
Маска фавна, Микеланджело
Мраморная скульптура, сделанная известным мастером, была утрачена при неизвестных обстоятельствах. Сегодня существуют только копии этой статуи.
Flor de la Mar (цветок моря) — корабль, перевозивший сокровища из дворца султана Малакки
«Цветок моря» — португальское парусное судно, перевозившее 200 сундуков с драгоценными камнями и алмазами. Эти невероятные богатства должны были быть доставлены королю Мануэлу I. Однако ночью 20 ноября 1511 года судно попало в сильный шторм и потерпело крушение. В наше время многие охотники за сокровищами пытаются отыскать несметный клад, спрятанный в пучинах океана. Однако пока, к сожалению, безуспешно.
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У махараджи точно они тиснули.
Стопфорд быстро кидал в саквояж все, что лежало в тайнике. От блеска камней перехватывало дыхание. Некоторые украшения, например, бриллиантовую тиару в виде соединенных колец, с подвешенными в центре жемчужинами, он часто видел на великой княгине Марии Павловне, другие сокровища были незнакомы. Казалось, будто он Али-Баба в пещере сокровищ.
Кольца, серьги, драгоценные ожерелья, тиары, россыпи камней. Когда он шел по ночному Петрограду, прижимая к груди старую кожаную сумку, доверху набитую романовскими сокровищами, приходилось то и дело останавливаться и судорожно вытирать пот со лба. И только когда двери британского посольства захлопнулись, Берти Стопфорд выдохнул. Все кончилось. Он смог спасти драгоценности великой княгини Марии Павловны Романовой. Великая княгиня находилась в это время в Кисловодске. Уже было понятно, что нужно как можно скорее постараться уехать из страны, объятой революционным огнем.
На юге страны еще было более менее спокойно, но в Петрограде, как теперь назвали некогда блестящую имперскую столицу, происходили страшные вещи. Большевики грабили дворцы под предлогом изъятия ценностей, даже простые горожане опасались за свое имущество. Мария Павловна полностью доверяла своему английскому другу. Стопфорд неоднократно бывал во Владимирском дворце и по четким инструкциям смог найти тайники с драгоценностями и деньгами. Супруга великого князя Владимира, родного брата императора Александра III и дяди императора Николая II обладала несметными сокровищами. Ее коллекция если и уступала, то только императрице. Тиара, которую позже назовут Владимирской, тиара-эгрет, жемчужное ожерелье с большими бриллиантовыми двуглавыми орлами, сапфировая парюра, включающая в себя тиару с крупными камнями, корсажное украшение, ожерелье, серьги… Бриллиантовые банты, изумрудные браслеты и серьги, множество жемчужных и бриллиантовых вещиц, не говоря уже о всяких мелочах, вроде драгоценных запонок, портсигаров, и многого, многого другого…
Неужели эти сокровища, произведения искусства лучших ювелиров, Фаберже, Болин, Картье, Шоме достанутся неизвестно кому, канут в лету! Этого нельзя допустить! Берти Стопфорд отлично понимал ценность этой коллекции. И он был готов рискнуть собственной жизнью, чтобы спасти романовские драгоценности. Было решено, что сын княгини, Борис, не будет участвовать в операции. Его визит во дворец мог привлечь ненужное внимание, а тогда все потеряно. То, что англичанину с набитым драгоценностями саквояжем удалось без проблем добраться до британского посольства, было чудом. Он тотчас телеграфировал Марии Павловне и они решили, что деньги он переправит в Кисловодск, а драгоценности нужно каким-то образом вывести заграницу. Всего удалось спасти 244 предмета из уникальной ювелирной коллекции великой княгини. И это было невероятной удачей, ведь без смелого англичанина, шпиона и авантюриста, ничего бы не получилось. Коллекцию разделили, ведь провезти через границу такие сокровища незаметно было невозможно. Часть отослали в обыкновенных наволочка в шведскую миссию в Петрограде, и чудом увезены в Швецию, где они и хранились до 2009 года.
Даже наследники великой княгини не знали об их судьбе, пока шведское правительство не вернуло им драгоценности. Ведь Мария Павловна скончалась во Франции всего через несколько месяцев после эмиграции, она просто не успела рассказать детям об этой части их наследства. Но большую часть Стопфорд переправил в Великобританию по своим дипломатическим каналам. Благодаря этому дети Марии Павловны и Владимира Александровича в эмиграции смогли вести безбедную жизнь, продавая фамильные драгоценности. Для самого Берти все закончилось не так хорошо. Вернувшись в Великобританию, он попал под арест, правда не долгий. Обвинения звучало очень скандально, в духе Оскара Уайлда. Впрочем, это не помешало Стопфорду и дальше поддерживать отношения с семьей великой княгини Марии Павловны и ее наследниками.
ДАЛЬНЕЙШАЯ СУДЬБА НЕКОТОРЫХ ДРАГОЦЕННОСТЕЙ МАРИИ ПАВЛОВНЫ РОМАНОВОЙ
Многое, в том числе Владимирская тиара, было приобретено британской королевской семьей. Мария Текская заменила жемчуг на Кембриджские изумруды, а потом передала ее по наследству внучке Елизавете II. Наверное, это самое известное украшение с русским происхождением, в коллекции английской королевы. Сапфировая тиара была приобретена королевой Румынии. Роскошные изумруды приобрела фирма Van Cleef & Arpels, из них была созрада тиара для наследницы ювелирного дома Барбары Хаттон, а еще позднее их купила Элизабет Тейлор. Вот такая уникальная, практически детективная история спасения драгоценностей великой княгини Марии Павловны Романовой английским секретным агентом.