"Где вы были, крикуны вонючие?!"

Внезапное шапито развернулось вчера в Пионерском, где на повестке дня был повседневный ад: неисправность канализационной сети, перебор ларьков на пляжах, состояние дорог. Мэр Леонид Шибаев совсем растерялся и не смог внятно ответить ни на один вопрос. Зато нашёлся депутат Владимир Кравченко — он назвал вопрошающих "вонючими крикунами" и предложил "выйти переговорить".



Со слов общественников из "Совета жителей региона", выходки Шибаева все терпят давно. Апогей безумия случился в декабре 2022-го, когда мэр сделал одностороннее движение на 14 улицах улицах в центре Пионерского. 1400 подписей против, разумеется, проигнорировали.



