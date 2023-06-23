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"Где вы были, крикуны вонючие?!"

"Где вы были, крикуны вонючие?!"

Автор:
23 июня 2023 09:02
Метки: Видео   администрация   депутат   канализация   люди   совет   
1072
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Слуга народа оскорблял жителей Пионерского Калининградской области, пока работники администрации отбирали микрофоны у возмущённых горожан.

Внезапное шапито развернулось вчера в Пионерском, где на повестке дня был повседневный ад: неисправность канализационной сети, перебор ларьков на пляжах, состояние дорог. Мэр Леонид Шибаев совсем растерялся и не смог внятно ответить ни на один вопрос. Зато нашёлся депутат Владимир Кравченко — он назвал вопрошающих "вонючими крикунами" и предложил "выйти переговорить".

Со слов общественников из "Совета жителей региона", выходки Шибаева все терпят давно. Апогей безумия случился в декабре 2022-го, когда мэр сделал одностороннее движение на 14 улицах улицах в центре Пионерского. 1400 подписей против, разумеется, проигнорировали.

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Метки: Видео   администрация   депутат   канализация   люди   совет   
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6  комментариев
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9k
SSD 46 минут назад
Сейчас, он будет оправдываться, что его фразу "вырвали из контекста госдеповские навальнята и 5я колонна"
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2k
Alex Полчаса назад
На кол ублюдка!
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27k
Киры4 49 минут назад
Нужно было на месте рожу набить слуге народа.
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