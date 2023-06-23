"Где вы были, крикуны вонючие?!"

Слуга народа оскорблял жителей Пионерского Калининградской области, пока работники администрации отбирали микрофоны у возмущённых горожан.
Внезапное шапито развернулось вчера в Пионерском, где на повестке дня был повседневный ад: неисправность канализационной сети, перебор ларьков на пляжах, состояние дорог. Мэр Леонид Шибаев совсем растерялся и не смог внятно ответить ни на один вопрос. Зато нашёлся депутат Владимир Кравченко — он назвал вопрошающих "вонючими крикунами" и предложил "выйти переговорить".
Со слов общественников из "Совета жителей региона", выходки Шибаева все терпят давно. Апогей безумия случился в декабре 2022-го, когда мэр сделал одностороннее движение на 14 улицах улицах в центре Пионерского. 1400 подписей против, разумеется, проигнорировали.
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