В Московской области загорелся грузовик с фейерверками

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Необычное пиротехническое шоу произошло на Симферопольском шоссе в Подмосковье. Вечером в четверг, 22 июня, там загорелся грузовик с фейерверками.
Громкие хлопки и салюты разбудили жителей округи. Часть дороги была перекрыта, на место выехали службы.
По некоторым данным, на 42 км Симферопольского шоссе у фуры отсоединился прицеп, после чего и начался незапланированный салют. Возгорание было ликвидировано.
Салют продолжался около получаса. По предварительным данным, никто не пострадал.
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Метки: Подмосковье Россия пожар происшествие фейерверк фура
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Хорошо никто не пострадал.