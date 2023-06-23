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В Московской области загорелся грузовик с фейерверками

В Московской области загорелся грузовик с фейерверками

Автор:
23 июня 2023 08:32
Метки: Подмосковье   Россия   пожар   происшествие   фейерверк   фура   
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Необычное пиротехническое шоу произошло на Симферопольском шоссе в Подмосковье. Вечером в четверг, 22 июня, там загорелся грузовик с фейерверками.


Громкие хлопки и салюты разбудили жителей округи. Часть дороги была перекрыта, на место выехали службы.

По некоторым данным, на 42 км Симферопольского шоссе у фуры отсоединился прицеп, после чего и начался незапланированный салют. Возгорание было ликвидировано.

Салют продолжался около получаса. По предварительным данным, никто не пострадал.

Источник:

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Метки: Подмосковье   Россия   пожар   происшествие   фейерверк   фура   
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6  комментариев
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9k
SSD Час назад
Расходитесь, тут нет НИЧЕГО интересного.
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8k
Роман 10 минут назад
Ну Москва умеет зажигать!

Хорошо никто не пострадал.
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3k
Pill Полчаса назад
Феерично бумкнуло
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352
Andrei 37 минут назад
Фейерверк, который не стыдно заснять на телефон
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4k
просто Дмитрий 50 минут назад
опять таки классика "Ой, Винни!!! И что это там бумкнуло??
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bigkoss Час назад
Праздник к нам приходит!!!
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