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24
Просто фотографии советских городов.
Увы, даты есть не на всех снимках...
Интересного вам просмотра!
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15.
Ереван, Армянская ССР. Транспортное многообразие на проспекте Октемберяна (ныне Комитаса), 1966 год.
19.
Челябинск, конечная остановка "ЧМЗ", 1972-1973 годы. В кадр попали трамваи КТМ-2+КТП-2, троллейбусы ЗиУ-5, автобусы ЛАЗ, Икарус и др.
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