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Фотопрогулка по&nbsp;городам СССР

Фотопрогулка по городам СССР

Автор:
22 июня 2023 21:58
Метки: СССР   история   фото   
198
24

Просто фотографии советских городов.

Увы, даты есть не на всех снимках...

Интересного вам просмотра!

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Метки: СССР   история   фото   
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1  комментарий
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Александр Маслов 2 часа назад
Шарья Костромской области, кинотеатр "Мир".
И в Бобруйске такой, ...и тоже "Мир"

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