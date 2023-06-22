Веселятся на деньги обманутых: сотрудники мошеннического колл-центра на Украине устроили корпоратив со стриптизёршами

На Украине мошеннические колл-центры являются самым доходным бизнесом, который приносит своим владельцам баснословные барыши. В сети засветились видео с одного из корпоративов этих аферистов. Видимо, удачно потрудились.
Рядовые сотрудники мошеннических колл-центров, которые обычно разговаривают от лица специалистов по финансовой безопасности, следователей или представителей Центробанка, забаратывают неплохие деньги на разводе доверчивых людей. При этом, чаще всего им попадаются на удочку пенсионеры, у которых эти аферисты не гнушаются забрать последние накопления.
Кто хорошо работает - тот хорошо отдыхает. В сети завирусились видео с корпоратива колл-центра "Лягушка" в Днепре. По данным СМИ, шумная вечеринка проходила в одном из местных ресторанов. Гуляли весело, со стриптизёршами и морем выпивки.
Видео 18+
На гулянке были замечены сын президента мужского баскетбольного клуба "Днепр" Валерий Кондратьев и несколько представителей тербатальона, запрещенного в РФ.
Видео18+ Присутствует ненормативная лексика!
Видео 18+
Что касается работы колл-центров, то в последнее время они обирают не только россиян, а звонят и украинцам. В страну вливаются солидные деньги, поэтому даже в Нэзалежной аферистам есть кого "пощипать". А сборы за день у них солидные.
Даже если эти мошенники и немного привирают, то лишь чуть-чуть, судя по количеству россиян, которых обманом заставляют переводить аферистам свои кровные.
Помимо Днепра, колл-центры есть и в Одессе, и во Львове. Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов считает, что такое количество мошеннических организаций беспрепятсвенно функционирует только из-за связей с украинскими спецслужбами.
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