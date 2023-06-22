Веселятся на деньги обманутых: сотрудники мошеннического колл-центра на Украине устроили корпоратив со стриптизёршами

Рядовые сотрудники мошеннических колл-центров, которые обычно разговаривают от лица специалистов по финансовой безопасности, следователей или представителей Центробанка, забаратывают неплохие деньги на разводе доверчивых людей. При этом, чаще всего им попадаются на удочку пенсионеры, у которых эти аферисты не гнушаются забрать последние накопления.

Кто хорошо работает - тот хорошо отдыхает. В сети завирусились видео с корпоратива колл-центра "Лягушка" в Днепре. По данным СМИ, шумная вечеринка проходила в одном из местных ресторанов. Гуляли весело, со стриптизёршами и морем выпивки.