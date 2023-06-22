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Веселятся на деньги обманутых: сотрудники мошеннического колл-центра на Украине устроили корпоратив со стриптизёршами

Веселятся на деньги обманутых: сотрудники мошеннического колл-центра на Украине устроили корпоратив со стриптизёршами

Автор:
22 июня 2023 17:00
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Украина   аферисты   днепр   колл-центр   колл-центры   корпоратив   мошенничество   погуляли   стриптиз   
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На Украине мошеннические колл-центры являются самым доходным бизнесом, который приносит своим владельцам баснословные барыши. В сети засветились видео с одного из корпоративов этих аферистов. Видимо, удачно потрудились.

Рядовые сотрудники мошеннических колл-центров, которые обычно разговаривают от лица специалистов по финансовой безопасности, следователей или представителей Центробанка, забаратывают неплохие деньги на разводе доверчивых людей. При этом, чаще всего им попадаются на удочку пенсионеры, у которых эти аферисты не гнушаются забрать последние накопления.


Кто хорошо работает - тот хорошо отдыхает. В сети завирусились видео с корпоратива колл-центра "Лягушка" в Днепре. По данным СМИ, шумная вечеринка проходила в одном из местных ресторанов. Гуляли весело, со стриптизёршами и морем выпивки.



На гулянке были замечены сын президента мужского баскетбольного клуба "Днепр" Валерий Кондратьев и несколько представителей тербатальона, запрещенного в РФ.



Что касается работы колл-центров, то в последнее время они обирают не только россиян, а звонят и украинцам. В страну вливаются солидные деньги, поэтому даже в Нэзалежной аферистам есть кого "пощипать". А сборы за день у них солидные.


Даже если эти мошенники и немного привирают, то лишь чуть-чуть, судя по количеству россиян, которых обманом заставляют переводить аферистам свои кровные.


Помимо Днепра, колл-центры есть и в Одессе, и во Львове. Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов считает, что такое количество мошеннических организаций беспрепятсвенно функционирует только из-за связей с украинскими спецслужбами.

Источник:

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Метки: Видео   Украина   аферисты   днепр   колл-центр   колл-центры   корпоратив   мошенничество   погуляли   стриптиз   
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13  комментариев
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73
РАТНИК 2 часа назад
Для бесноватой труп-украины это норма - там под защитой государства самое конченое отродье - мошенники , нацисты , воры , убийцы , все виды преступников защищает СБУшники , чиновники и прочие законодатели. Этот проклятый род внучков заслуживает исчезнуть как Скифы или Сарматы - понятие украинец и Украина должны уйти в историю.
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210
устал я от вас 15 минут назад
хохлы чего от них ожидать то...
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2k
taxcop 17 минут назад
К демилитаризации и денацификации хохломразей нужно добавить еще одну цель деколлцентризацию))
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67
Kostiantyn Yeryhin 38 минут назад
сам работал, сам знаю. но сейчас 90% звонков - Люди сразу посылают на х @ Й
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5k
Tuskub 44 минуты назад
...как говорят - хорошо смеется тот, кто смется последним )) А ход за нами )))
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36k
Fat boy slim is * in a heaven 53 минуты назад
Калибрами их закуячить, вот уж кого не жалко совсем.
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8k
Роман Час назад
Они что девок голых не видели? Здоровые лбы, а визжат как мальчики, которые первый раз титьки голые в журнале увидели.
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4k
Владимир Час назад
кесарю-кесарево,а-слесарю-слесарево...
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631
Андрей Час назад
Вот бы куда высокоточным....
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14k
Shtoppi 2 часа назад
очень яркая иллюстрация того, что территории т. н. украины, действительно является свинарником с заслуженным номером 404. просто сборище ублюдков и мерзости всех мастей. думаю что стать санитарной зоной, буфером для западного дерьма, между РФ и ес, это то что они заслуживают.
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2k
Артур Котовой 2 часа назад
Да уже не ведутся практически, на них ссут больше, видос старый, они щас на мивину собирают неделю. Тимур из Краснодара не даст соврать.
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389k
Алексей 2 часа назад
среди них тот самый сотрудник мвд России которого я недавно на ЙУХ послал.
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