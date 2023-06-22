Эффект невмешательства свидетеля: механизм возникновения и проявления синдрома Дженовезе

Лежит на скамейке человек. С виду не бомж, нормально одет, ухожен. Энное количество прохожих пройдёт мимо с мыслями, что перебрал. Отойдёт и отправится домой. Потом о приличном человеке появится коротенькая заметка в СМИ: скончался в результате инфаркта. Хотя его можно было спасти.
Как так получается, что постоянно находясь в социуме и среди толпы, обычный член общества не может рассчитывать на элементарную помощь себе подобных? Причина в так называемом синдроме Дженовезе, который также известен как эффект невмешивающегося свидетеля и эффект очевидца.
Впервые он был описан Бибом Латане и Джоном Дарли ещё в далёком 1968 году. Исследователи заинтересовались случаем с Китти Дженовезе в Нью-Йорке в 1964 году. Этот пример стал хрестоматийным. Девушка возвращалась домой. На неё напал неизвестный, дважды ударил ножом и скрылся. Потом вернулся, нанёс ещё несколько ударов, изнасиловал и оставил мучительно умирать.
В ходе расследования было выяснено, что свидетелями преступления стали десятки человек. Но ни один не помог, не вызвал полицию и не вступился каким-то другим образом. Китти умерла. А когда убийцу поймали, то выяснилось, что на счету психически неуравновешенного Уинстона Мозли не одно такое преступление.
Почему же люди проигнорировали чужую беду? Исследователи выяснили, то не специально. Виноват мозг и… общество. Дело в том, что эффект невмешательства свидетеля активизируется именно в обществе, группе, толпе, социуме. Участники не могут определиться с правильным выбором в сложной ситуации и неосознанно выбирают другой пример для подражания из окружающих. Надеясь, что кто-то другой сделает всё правильно.
Всё происходит в соответствии со следующим алгоритмом:
- Чтобы оценить ситуацию, надо её увидеть. А человек в составе группы подсознательно перекладывает необходимость зафиксировать изменения на окружающих.
- Если другие не проявляют беспокойства, то причин волноваться нет. А люди в основном как раз и проходят мимо нуждающегося в помощи с каменными лицами.
- При наличии у преступления одного свидетеля вся ответственность ложится на него. Если же на месте присутствуют несколько человек, то она распределяется равномерно на всех, и её уровень тем меньше, чем больше свидетелей было у чрезвычайной ситуации.
- Отсутствие реакции со стороны других стопорит порой очевидные действия в данной ситуации.
- Приступить к решительным действиям опять же очень сложно, не находя интереса и поддержки со стороны других, не видя отклика.
То есть шансы на то, что в критической ситуации жертва получит помощь при присутствии двух свидетелей гораздо выше по сравнению с десятком. Эффект невмешательства свидетеля исключительно коллективный, социальный и действует в обществе.
При этом помимо перечисленных причин его проявления каждый участник ещё и должен правильно оценить личные выгоды и издержки, которые может понести в результате оказания помощи. Ведь милая старушка, которой предложил помощь с тяжёлыми сумками, обвинит в краже кошелька. А плачущий потерявшийся ребёнок в домогательствах. Тот же интеллигентный гражданин на скамейке может оказаться психически нестабильным и неожиданно пырнуть доброхота ножом. Впрочем, и удар кулаком в нос тоже хорошая прививка от добрых дел и желания помочь на будущее.
Вам доводилось попадать в подобную ситуацию? Как удалось её урегулировать?
Источник:
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"Человек человеку - волк", "Деньги не пахнут", "Каждый сам за себя", "Ничего личного - только бизнес", "Капитал - сила", "Не делай добра - не получишь зла" и т.д..
А что касается детей, так это, однозначно, подходить нельзя, ибо, на фоне антипедофильской истерии и склонности к самосудам, всегда найдётся тот, кто бросит клич "Бей педофила" и желающие этот призыв исполнить.
Обычно все это происходит на улице, а на улицу обычно выходят только когда нужно срочно по делам идти. Соответственно понимаешь, что то время, которое ты потратишь на помощь или содействие тебе не зачтут, а даже больше, могут по шапке надавать.
Поэтому обнадеживаешь себя, мыслями, что в толпе наверняка найдутся более сердобольные, у которых больше лишнего времени, чем у тебя
А вдруг ты ошибся? Как определить, что у человека приступ, а не просто уснул пьяный. А если приступ у пьяного, так вообще непонятно
Если лежит и никого это не беспокоит - значит все в порядке вещей, человек отдыхает, значит пусть себе лежит дальше. Все-таки это не моя зона ответственности. К тому же здесь камеры стоят - кому надо увидит и среагирует
ну а если в стычке убьют или покалечат, полицаи только руками разводить станут, мол надо было их дождаться. и на этом все, конец истории.