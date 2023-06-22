Эффект невмешательства свидетеля: механизм возникновения и проявления синдрома Дженовезе

Впервые он был описан Бибом Латане и Джоном Дарли ещё в далёком 1968 году. Исследователи заинтересовались случаем с Китти Дженовезе в Нью-Йорке в 1964 году. Этот пример стал хрестоматийным. Девушка возвращалась домой. На неё напал неизвестный, дважды ударил ножом и скрылся. Потом вернулся, нанёс ещё несколько ударов, изнасиловал и оставил мучительно умирать.

В ходе расследования было выяснено, что свидетелями преступления стали десятки человек. Но ни один не помог, не вызвал полицию и не вступился каким-то другим образом. Китти умерла. А когда убийцу поймали, то выяснилось, что на счету психически неуравновешенного Уинстона Мозли не одно такое преступление.