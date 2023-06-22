10 стран с наибольшими запасами нефти

Нефть есть в большинстве африканских стран. Нигерия долгое время была одним из самых крупных нефтедобывающих государств.

В 2022 году запасы оценивали в 37 млрд bbl. Вот только богатые месторождения – не гарантия успеха. Если до 2019 года среднесуточная норма добычи составляла не менее 2 млн bbl, то сейчас ситуация сильно изменилась. Летом 2022 года эта цифра упала до уровня минимум, который наблюдался в 1985 году – менее 850 тыс. bbl.

Основными причинами такого положения являются не только типичные проблемы (объем инвестирования, сбои в логистике и другое), но и безопасность. Здесь регулярно происходят вооруженные нападения на нефтегазовые объекты.



9. Ливия