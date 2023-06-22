10 стран с наибольшими запасами нефти

Подборка стран, которые обладают самыми большими запасами нефти. Количество измеряется в баррелях (1 bbl = 159 л).
Несмотря на то что этот минеральный ресурс является самым распространенным, резервы постепенно истощаются. Кстати, под запасами подразумевают только нефть, которую можно добыть с помощью современных технологий. Разведка новых месторождений идет постоянно, и каждая страна стремится стать энергетически независимой. Пока шанс есть только у тех государств, на территории которых есть месторождения с полезными ископаемыми.
10. Нигерия
Нефть есть в большинстве африканских стран. Нигерия долгое время была одним из самых крупных нефтедобывающих государств.
В 2022 году запасы оценивали в 37 млрд bbl. Вот только богатые месторождения – не гарантия успеха. Если до 2019 года среднесуточная норма добычи составляла не менее 2 млн bbl, то сейчас ситуация сильно изменилась. Летом 2022 года эта цифра упала до уровня минимум, который наблюдался в 1985 году – менее 850 тыс. bbl.
Основными причинами такого положения являются не только типичные проблемы (объем инвестирования, сбои в логистике и другое), но и безопасность. Здесь регулярно происходят вооруженные нападения на нефтегазовые объекты.
9. Ливия
Ливия обладает большими запасами черного золота, но из-за нестабильности политической ситуации нефтяное производство испытывает серьезные трудности. Если в 2021 году средние показатели составляли 1,2 млн bbl в сутки, то в 2022 году цифра достигла критических значений – 100–200 bbl. Нефтяное производство регулярно приостанавливалось, поэтому страна потеряла миллиарды долларов.
Если говорить о запасах – ориентировочное количество не превышает 48 млрд bbl, и это при условии, что большая часть региона остается неизведанной. На данный момент политическая ситуация налаживается. При благоприятном сценарии в ближайшие годы страна сможет нарастить объемы добычи до 2 млн bbl в сутки.
8. США
В стране имеются внушительные запасы нефти и газа. По последним данным они составляют 52 млрд bbl, но эта цифра постоянно меняется.
Удивительный факт: США не занимает лидирующую позицию по запасам полезного ископаемого, зато страна на первом месте по добыче нефти. На данный момент работы ведутся в 32 штатах и прибрежных водах.
Также США – крупнейший экспортер и импортер нефти. Дело в том, что большинство американских нефтеперерабатывающих заводов могут работать только с нефтью определенного сорта. Перенастраивать заводы – удовольствие очень дорогое, покупка обходилась значительно дешевле. После введения санкций ситуация в стране осложнилась. На данный момент США все еще зависит от привозной нефти.
7. Россия
Нефтяная отрасль – ведущая в экономике России. На 2023 год запасы составляют 107,8 млрд bbl. Долгое время она являлась главной статьей российского экспорта. В связи с событиями 2022 года ситуация в стране практически не изменилась. Напротив, несмотря на санкции и разрыв торговых цепочек, экспорт нефти вырос на 7%. На данный момент крупнейшими месторождениями являются Самотлорское, Ромашкинское, Приобское, Лянторское и другие. Ориентировочное количество, добываемое в стране за сутки, – 10,59 млн bbl.
В 2023 году прогнозируют прирост запасов (минимум на 600 млн т). В 2022 году открыли 34 новых месторождений, причем 6 из них – крупные.
6. ОАЭ
Торговля нефтью – важная отрасль экономики ОАЭ. Запасы составляют более 100 млрд bbl. Основные месторождения располагаются на территории Дубая, Абу-Даби и Шарджу. В день добывают около 3,7 млн bbl.
В 2022 году было разведано три новых месторождения. Согласно оценкам специалистов, прирост составил более 650 млн bbl.
5. Кувейт
Страна маленькая, но богатая. 95% экспорта составляет нефть. Запасы – 101,5 млрд bbl. Самая крупная группа месторождений черного золота — Большой Бурган. Там сосредоточено 75% всех доказанных нефтяных запасов страны.
В сутки добывается около 2,7 млн bbl. В 2021 году значение было ниже, но постепенно росло. К 2040 году планируется увеличить его до 4,75 млн bbl в сутки.
Весной 2023 года власти Кувейта поддержали решение ОПЕК (организация стран-экспортеров нефти) о добровольном сокращении добычи, чтобы стабилизировать рынок. Корректировка снизила показатели на 128 тысяч bbl в сутки.
В настоящее время Кувейт совместно с Саудовской Аравией разрабатывает новое месторождение, которое находится на нейтральной территории между странами.
4. Ирак
Входит в число ведущих нефтяных государств мира. Доказанные запасы составляют 145 млрд bbl, но эта цифра весьма условна. Глубокие залежи, находящиеся преимущественно в Западной пустыне до сих пор толком не исследованы. Причина – многолетние войны и экономические санкции. По прогнозам, это число может превышать 100 млрд bbl.
Сейчас в Ираке используются устаревшие методы добычи нефти, а технические решения вызывают множество вопросов. Есть сведения, что при использовании таких технологий можно погубить все природные ископаемые.
В 2022 году в Ираке ежедневно добывалось 5 млн bbl. До 2027 года планируется увеличить эту цифру до 7 млн.
3. Иран
Государство имеет впечатляющие нефтяные запасы (157,3 млрд bbl). Вопреки этому, власти пытаются снизить экономическую зависимость от нефти, но пока это получается плохо. Экспорт нефти – это основной источник валютных поступлений.
Длительное время страна находится под санкциями. Иран был вынужден продавать нефть по низкой цене. Также ситуация осложнилась напряженными отношениями с Ираком.
Сейчас среднесуточная норма добычи – 3,2 bbl. У Национальной иранской нефтяной компании есть инвестиционный план. Если все получится, в 2029 году эта цифра достигнет 5,7 млн bbl в сутки.
2. Саудовская Аравия
До 2011 года Саудовская Аравия была лидером по запасам нефти, пока ее не опередила Венесуэла. Сейчас ей достается почетное второе место (297,5 млрд bbl). Это пятая часть от всех мировых запасов. На территории страны находятся 100 нефтяных месторождений, из них крупнейшими являются восемь. 60% полезных ископаемых добывается на Гаваре.
Среднесуточный показатель – 10 млн bbl. Наследный принц Мухаммед бен Салман подтвердил, что в стране делается все возможное, чтобы увеличить цифру на 3 млн bbl.
Однако официальные сведения подвергаются сомнениям экспертов. Зарубежные специалисты не допускаются к документам, касающимся нефтяных запасов, и никто не может подтвердить их достоверность.
1. Венесуэла
В Венесуэле огромные запасы нефти. 303,8 млрд bbl — 17,5 % от мировых запасов. Вот только экономика государства не вызывает зависти у других стран. Из-за политических волнений и американских санкций разработка нефтяных месторождений ведется нестабильно.
На территории Венесуэлы располагается пять крупнейших месторождений нефти, но она требует дополнительной очистки. Работать с таким сырьем трудно и дорого. На данный момент дела в стране идут очень плохо. Дефицит бензина, лекарств и продуктов первой необходимости в Венесуэле уже никого не удивляет.
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Ну, что ж... Логично...
"Нефть требует дополнительной очистки. Работать с таким сырьем трудно и дорого." - скажете вы. Так далеко ходить не надо. ОАЭ вам в пример. Им почему-то не дорого оказалось и вытянули страну за 40 лет из каменного века на такой уровень жизни, что коренные жители как "сыр в масле катаются". Хотя находятся аж на 6-м месте по запасам нефти.
Что мешает то же самое сделать Венесуэле?
Вся добыча принадлежала США. Прибыль шла туда.
В ОАЭ воткнул палку, течёт нефть.
Ну и в ОАЭ монарх, никаких выборов, стабильно. Венесуэлу трясло, не без помощи США.
303,8 млрд bbl 17,5 %
Автор с математикой не дружит?