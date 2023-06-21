История скульптуры, в которой воплотились обида и проклятие

Идея впечатлила одного генерала. И Феликс Агнус заказал практически точную копию, чтобы установить на семейном кладбище в Балтиморе. Заказ выполнил другой скульптор. Огастес Сент-Годенс не застал установку и не увидел копию, поскольку незадолго до этого ушёл из жизни.

Но её увидела вдова покойного и заявила, что за исключением малозначительных деталей эта скульптура полностью скопирована с работы её мужа. Вдова попыталась добиться устранения статуи-двойника через суд, но процесс затянулся. Да и прав в тот период у женщин был минимум. Потом умер и сам заказчик, и фигуру оставили в качестве надгробия на могиле четы Агнус.