История скульптуры, в которой воплотились обида и проклятие

Человек давно уже превратил кладбище в объект искусства. Так убитые горем родные пытаются справиться с эмоциями от потери близкого. А в случае со знаменитостями узнаваемое необычное надгробие – уже норма.
И хотя эта мрачная скульптура, долгие годы стоявшая на кладбище «Друид Ридж» в Балтиморе (штат Мэриленд), только копия, шума она успела наделать гораздо больше своего оригинального предшественника.
Оригинальную скульптурную композицию под названием «Печаль» изготовил скульптор Сент-Годенс. А заказчиком стал американский писатель Генри Адамс, решивший с помощью изваяния увековечить память о своей супруге.
Общественность оценила произведение, и «Печаль» на кладбище «Рок-Крик» в Вашингтоне быстро стала местом паломничества местных жителей. Что-то неуловимое и притягательное таилось в этой фигуре, скрытой в плавных складках ткани.
Идея впечатлила одного генерала. И Феликс Агнус заказал практически точную копию, чтобы установить на семейном кладбище в Балтиморе. Заказ выполнил другой скульптор. Огастес Сент-Годенс не застал установку и не увидел копию, поскольку незадолго до этого ушёл из жизни.
Но её увидела вдова покойного и заявила, что за исключением малозначительных деталей эта скульптура полностью скопирована с работы её мужа. Вдова попыталась добиться устранения статуи-двойника через суд, но процесс затянулся. Да и прав в тот период у женщин был минимум. Потом умер и сам заказчик, и фигуру оставили в качестве надгробия на могиле четы Агнус.
С того времени и поползли по округе байки о проклятии, которое обиженная кражей интеллектуальной собственности её мужа вдова наложила на копию. Народ стал болтать, что у Чёрного Эгги, как прозвали творение, глаза зажигаются красным светом.
Отважная и безрассудная молодёжь, которая не верит ни в чёрта, ни в бога, сделала место упокоения семьи Агнус местом сборов и, в общем-то, осквернения. Парни и девушки тусили на могиле, облепляли Эгги бумажками, усаживались на колени, надевали изваянию на голову головные уборы. А потом заболевали странными болезнями. Или с ними случались несчастные случаи.
Один парнишка на спор с друзьями спрятался и остался на кладбище после заката, когда «Друид Риддж» уже было закрыто для посещений. Его нашёл глубокой ночью кладбищенский сторож, услышавший истошный крик. Молодой человек лежал у ног Чёрного Эгги, а на лице несчастного застыла гримаса ужаса. Никаких повреждений на теле не было. Спорщик умер от страха. Но только что вызвало такой глубинный ужас?
Ещё одна группа отважных циников решила повторить эксперимент по доказательству глупости всех историй о статуе-убийце. Один даже небрежно потушил сигарету о руку Эгги. И спустя несколько дней молодой и здоровый парень скончался по неустановленным причинам.
В итоге властям надоела эта свистопляска с копией «Печали». И надгробие вывезли с кладбища в Смитсоновский институт. А потом переместили во двор исторического особняка Долли Мэдисон на площади Лафайет в Вашингтоне, где мрачный Эгги и по сей день кутается в складки плаща. Видимо, в ожидании новых смелых, циничных и не очень умных жертв, чтобы активизировать проклятие.
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