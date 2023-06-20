Ангел с "Птичьего рынка"

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Шли лихие 90-е. Все разваливалось и рушилось. Пришла очередь "оборонки"...

В тот день я получил расчет в своем расформированном "почтовом ящике" и, казалось, что все кончилось: -наука, служба, карьера. Нас, как старые, рваные сапоги, вышвырнули на улицу, не считаясь со званиями, степенями и выслугами... Из офицеров мы превратились в безработных... Противно шуршали расчетные купюры, завернутые в копию рапорта об отставке. Домой идти было стыдно. "Безработный и никчемный человек'-свербило в моей голове... Еле удерживаясь от соблазна напиться в хлам, я бродил по городу и, каким-то образом, оказался на "птичьем" рынке...

Они стояли недалеко от прилавков с рыбками:- пожилая женщина и она -немолодая ирландская сеттериха с фантастическими, и совсем не собачьими глазами... Вы, когда нибудь, видели ирландского сеттера с дворовой цепью на шее? Красота, закованная в кандалы грубым ошейником... А в глазах смертельная тоска и немой вопрос, -"За что?"-, и глаза эти выворачивали душу наизнанку... Я, было, прошел мимо, но собачий взгляд жег мне спину... Вернувшись, я подошел к женщине:

-Продаете?

-Да, конечно, собака с родословной, привезена из Москвы, все документы в наличии... -забормотала женщина, протягивая пакет

-Неважно! Сколько?

-300 рублей!

-Почему продаете?

-Выть стала, соседи ругаются!

-Кто-же сеттера на цепь сажает?

-Любая собака должна дом охранять!, -пожала плечами женщина

"Кинологиня хренова! От такой и без цепи взвоешь..." -подумал я, но гадостей говорить не стал, хотя очень хотелось...

Я достал деньги и отсчитал нужную сумму. Женщина тщательно пересчитала купюры...

-Хорошо! ,- она дала мне цепь и протянула пакет, -Тут паспорт, родословная и медали... Ее зовут Ника, ей восемь лет...

Женщина зашагала к выходу, а собака даже не посмотрела ей вслед... Я присел на корточки:

-Ну что, подруга, давай знакомиться! Меня зовут Андрей, и нас с тобой, обоих, кинули! Тебя продали, а меня предали... Давай дружить!

Ника, встряхнувшись, зазвенела цепью и завиляла хвостом...

-Давай-ка мы эту садистскую цепь и ошейник выбросим, и купим что-нибудь получше!

Напротив продавали собачьи причиндалы.

-Подбери-ка нам красивый ошейник и легонький поводочек! -обратился я к продавцу

Тяжелая цепь и грубый, овчарочий, ошейник с грохотом полетели в мусорный бак...

-Попробуем начать жизнь с начала! -подмигнул я собаке

Мы попили водички из ближайшей колонки, и направились домой. Ника, прихрамывая, шла рядом, слева, совсем не натягивая поводок и не реагируя на прохожих. В парке, решив устроить привал, я уселся на скамейку, и достал документы Ники. Родословная:- папа такой-то, мама такая-то, призовые грамоты с трех московских выставок собак, медали и т д... Ника положила морду мне на колени и заглянула в глаза...

-Да, старушка... Ты им прослужила верой и правдой восемь лет, а любовь и преданность твою оценили в 300 рублей...-

По морде собаки пробежала большая желтая блоха...

-Они тебя еще и на улице держали, да? Ну ничего, блох выведем, шкурку в порядок приведем, лапку подлечим и начнем все заново!

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Многие умники говорят что "не стоит очеловечивать собак"... Может так говорят те, у кого небыло собаки? Я незнаю, как сложилась бы моя жизнь в то время, не встреть я Нику... И это не "фигура речи", а чистая правда...

Блох и паразитов мы с женой вывели, после похода к ветеринару выяснилось, что ее еще и били... Пришлось серьезно лечить лапу. Нет предела человеческой жестокости и неблагодарности! Избивать охотничью собаку, добрейшее существо... Но все проходит, и неприятности тоже. Через несколько месяцев Нику было неузнать: -веселая, красивая собака, с радостно-лукавыми глазами и роскошной, ярко красной, богатой шерстью.

Шли лихие 90-е, надо было как-то жить и выкручиваться. Из-за отсутствия работы пришлось подрабатывать извозом. Чтобы свести концы с концами, "бомбить" приходилось сутками, периодически попадая в разные передряги... Но времена были тяжелые:-все крутились и выживали... И когда я падал без сил в кресло, после работы, Ника подходила ко мне, ложила морду на колени и заглядывала в глаза... Да, собаки не умеют разговаривать, но никакие человечьи слова не могут сравниться с этим, одним единственным, собачьим взглядом... Вот так я и нашел свою "родственную душу":- она моталась со мной в рейсы на грузовике, когда подрабатывал сторожем -помогала охранять мастерскую, когда ломалась машина -торчала со мной в гараже...

"Мамуся", как прозвали Нику домашние, страшно не любила лаять и, однажды, все были поражены, услышав глубокой ночью собачий лай, да непростой, а злобный! Ника рвалась из квартиры. Я открыл входную дверь, собака устремилась вниз:- этажом ниже, из квартиры соседей, нестерпимо пахло газом. Ника оглушительно лаяла, а я, начав колотить в дверь, разбудил соседа. Вдвоем мы высадили дверь, прорвались на кухню, перекрыли газ и, распахнув окно, вытащили на лестничную площадку угоревших и полуодетых жильцов... Произошла классика жанра:- хозяин пришел с работы, поставил чайник, успешно про него забыл, и ушел спать...Чайник закипев, залил пламя в конфорке и газ распространился по квартире, но собачий нос не обманешь! После этого случая, Ника прославилась на весь подъезд: -соседи стали баловать ее всякими вкусняшками, из-за чего "Мамуся" стала толстеть на глазах и нам пришлось срочно заняться собачьим спортом: -ходить по потора-два часа утром и вечером...

Как-то зимой, теща принесла в дом маленький и мокрый, кричащий комочек. Это был помоечный, замерзший и несчастный, полосатый котенок. Находку нарекли Кузей, укутали в старое полотенце, и поместили в картонную коробку из под обуви. Жалобное мяуканье от этого тише не стало. Тогда дело в свои руки, извините, лапы, взяла Ника. Она вытащила кошачьего ребенка из коробки, зубами перетащила его к себе на коврик, вылизала его с ног до головы, легла, свернувшись калачиком, и уложила малыша в центр композиции, в самое теплое место. Котенок, пригревшись, замолчал и в доме наступили тишина и спокойствие. Кошачий детеныш вытащил свой счастливый билет, и оказался в заботливых и любящих лапах. Так и вырос здоровенный, полосатый котяра с собачьими повадками. Воровские привычки, видимо, передаются генетически, но что замечательно:- даже воруя со стола, кот всегда делился добычей со своей приемной мамашей, сбрасывая ей вкусняшки на пол...

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Так прошло пять наших, самых счастливых лет... Увы, но собачий век недолог... Наступил момент, когда Ника тихо ушла... Она ушла из этого жестокого мира, навсегда поселившись в моем сердце, а ее карие, совсем не собачьи глаза, до сих пор, заглядывают мне в самую душу...

Собакой-ли ты была, Ника, или моим ангелом-хранителем? И нет у меня ответа на этот вопрос...





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