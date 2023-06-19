В Санкт-Петербурге обидевшийся мигрант проткнул прохожего шампуром

Уличная словесная потасовка на проспекте Героев в Санкт-Петербурге окончилась госпитализацией одного из участников.





17 июня пара семейных гастрарбайтеров, будучи навеселе, внезапно поспорила с прохожими. По данным некоторых СМИ, те сделали "иностранным специалистам" замечание. Выяснение отношений недолго оставалось на вербальном уровне - разгоряченные выпивкой выходцы из Средней Азии взялись за оружие, точнее, шампуры. Один из спорщиков стал догонять обидчиков. Его не смогло остановить даже понимание того, что рядом были женщины и дети. Жена мстителя пыталась догнать суженого и задержать его, зацепившись за брюки, но её попытки были тщетны. Упёртый супруг, размахивая шампуром, пытался шёл напролом.



