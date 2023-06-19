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В Санкт-Петербурге обидевшийся мигрант проткнул прохожего шампуром

В Санкт-Петербурге обидевшийся мигрант проткнул прохожего шампуром

Автор:
19 июня 2023 15:13
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Санкт-Петербург   драка   нападение   полиция   шампур   
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Полуголый гастрарбайтер, разгоряченный спиртным, услышал слова критики и взялся за то, что было под рукой.

Уличная словесная потасовка на проспекте Героев в Санкт-Петербурге окончилась госпитализацией одного из участников.


17 июня пара семейных гастрарбайтеров, будучи навеселе, внезапно поспорила с прохожими. По данным некоторых СМИ, те сделали "иностранным специалистам" замечание. Выяснение отношений недолго оставалось на вербальном уровне - разгоряченные выпивкой выходцы из Средней Азии взялись за оружие, точнее, шампуры. Один из спорщиков стал догонять обидчиков. Его не смогло остановить даже понимание того, что рядом были женщины и дети. Жена мстителя пыталась догнать суженого и задержать его, зацепившись за брюки, но её попытки были тщетны. Упёртый супруг, размахивая шампуром, пытался шёл напролом.


В результате, обидчику проткнули шампуром ягодицу.


По данным телеканала "Санкт-Петербург" пострадавшего госпитализировали в удовлетворительном состоянии, а напавшего задержала полиция. Ему выписан протокол о местном хулиганстве, и сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Метки: Видео   Санкт-Петербург   драка   нападение   полиция   шампур   
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23  комментария
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9k
SuperTroll 2 часа назад
Епаные дикие обезьяны. Только жесткие меры, по описдюливанию таких гамадрилов, исправят ситуацию. А то 282 ст. только против славян хорошо работает.
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10k
Сатанеев 11 минут назад
В местах возможных встреч с дикими животными носите с собой приличный перцовый баллончик. И при необходимости не стесняйтесь его применять по назначению.

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48k
turyst 19 минут назад
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13
Сергей 38 минут назад
Это просто писец какой-то...
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1k
Иван 44 минуты назад
"Ему выписан протокол о местном хулиганстве" меня одного эта фраза коробит в данной ситуации??
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5k
Трям 52 минуты назад
Бутылку чурке в жопу и разбить!
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7k
Дмитрий 58 минут назад
А мог бы и расчленить. Просто он не настоящий петербуржец. Совсем недавно живёт в Питере.
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1k
raael13 Час назад
Данную проблему может решить только осознание всеми "иностранными специалистами" факта неотвратимости наказания. Депортация всей семьи без права возвращения в пределы России, пожизненная, за любые преступления.
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65
Александр Портениер raael13 51 минуту назад
Ему если не уголовная статья Крупный штраф и обязательная депортация .А семья пускай сама решает оставаться в России или за ним ехать.
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185
устал я от вас Час назад
Питер... приезжие... похоже мушкетёров перечитали.
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6k
Vladimir Час назад
Тут два выхода, либо русский бунт с неясным результатом, либо раздача оружия коренному населению.
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2k
vijilante Час назад
Тут вообще то можно было бы возбудиться на "покушение на убийство" , а не "МЕСТНОЕ хулиганство" (ХЗ что это) !
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Комментарий удален
0
1k
JulZh 2 часа назад
А что, может пора восстановить движение скихэдов?
А то я смотрю органы то наши не справляютя. Пусть почистят наши города, а то я себя в России чувствую уже как в горном кишлаке. И сказать то им что-то поперёк страшно. Вот так зарежут средь бела дня и никто не поможет.
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28k
Lehoia 2 часа назад
Дартаньян на минималках
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3k
Диагноз 2 часа назад
Вопрос к исполнительной власти: "Это когда-нибудь закончится или власти ждут вспышки народного гнева и массовых межнациональных конфликтов???"
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14k
Shtoppi 2 часа назад
<<...напавшего задержала полиция. Ему выписан протокол о местном хулиганстве, и сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.>>
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надеюсь что все последующие перипетии, в итоге, закончатся для "иностранного специалиста", депортацией в его независимые пустоши и без права на въезд в РФ, в течении хотя бы лет 20-ти.
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10k
Б.Касторский 2 часа назад
Потомок мушкетеров, не иначе!
Надеюсь, товарищу из братских республик обеспечат билет на историческую родину. Там горячая кровь и навыки фехтования пригодятся.
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