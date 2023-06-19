В Санкт-Петербурге обидевшийся мигрант проткнул прохожего шампуром

Полуголый гастрарбайтер, разгоряченный спиртным, услышал слова критики и взялся за то, что было под рукой.
Уличная словесная потасовка на проспекте Героев в Санкт-Петербурге окончилась госпитализацией одного из участников.
17 июня пара семейных гастрарбайтеров, будучи навеселе, внезапно поспорила с прохожими. По данным некоторых СМИ, те сделали "иностранным специалистам" замечание. Выяснение отношений недолго оставалось на вербальном уровне - разгоряченные выпивкой выходцы из Средней Азии взялись за оружие, точнее, шампуры. Один из спорщиков стал догонять обидчиков. Его не смогло остановить даже понимание того, что рядом были женщины и дети. Жена мстителя пыталась догнать суженого и задержать его, зацепившись за брюки, но её попытки были тщетны. Упёртый супруг, размахивая шампуром, пытался шёл напролом.
Осторожно! В видео присутствуют сцены жестокости!
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В результате, обидчику проткнули шампуром ягодицу.
Осторожно! В видео присутствуют сцены жестокости!
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По данным телеканала "Санкт-Петербург" пострадавшего госпитализировали в удовлетворительном состоянии, а напавшего задержала полиция. Ему выписан протокол о местном хулиганстве, и сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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Изменения и дополнения в УК прошли , как всегда незаметно.
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надеюсь что все последующие перипетии, в итоге, закончатся для "иностранного специалиста", депортацией в его независимые пустоши и без права на въезд в РФ, в течении хотя бы лет 20-ти.
Надеюсь, товарищу из братских республик обеспечат билет на историческую родину. Там горячая кровь и навыки фехтования пригодятся.