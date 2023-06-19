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Из-за сильных ливней во Владикавказе введён режим ЧС

Из-за сильных ливней во Владикавказе введён режим ЧС

Автор:
19 июня 2023 12:13
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Ynews   Видео   Владикавсказ   ливень   ликвидация последствий   непогода   режим чс   северная осетия   сель   
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Мощные ливни превратили улицы столицы Северной Осетии в полноводные реки, а в посёлке Южный сошёл сель.

В столице Северной Осетии накануне прошёл сильнейший ливень. В результате многие дома оказались подтоплены, а дороги превратились в каналы. Видео из Владикавказа и его окрестностей без слов рассказывают о ситуации в городе.



В районе Кувандона рядом с поселком Южный сошёл сель, который перекрыл около 50 метров дороги. В части районов столицы отключилось электроэнергия.


Все оперативные службы вышли работать в круглосуточном режиме, чтобы ликвидировать последствия непогоды. А в 18.00 18 июня во Владикавказе был введён режим ЧС.


Сейчас, по словам главы администрации столицы республики Вячеслава Мильдзихова, работники мэрии совершают подомовой обход, чтобы оценить ущерб, причиненный жителям города. Ведутся работы по расчистке дорог, с привлечением специальной и дорожной техники, убираются поваленные ураганом деревья.


К сожалению, по прогнозам синоптиков 20-21 июня по территории Республики Северная Осетия-Алания снова ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20-25 м/с, поэтому штормовое предупреждение продлили, и режим ЧС пока еще остаётся в силе.

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Метки: Ynews   Видео   Владикавсказ   ливень   ликвидация последствий   непогода   режим чс   северная осетия   сель   
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