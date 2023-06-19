Из-за сильных ливней во Владикавказе введён режим ЧС

В районе Кувандона рядом с поселком Южный сошёл сель, который перекрыл около 50 метров дороги. В части районов столицы отключилось электроэнергия.





Все оперативные службы вышли работать в круглосуточном режиме, чтобы ликвидировать последствия непогоды. А в 18.00 18 июня во Владикавказе был введён режим ЧС.





Сейчас, по словам главы администрации столицы республики Вячеслава Мильдзихова, работники мэрии совершают подомовой обход, чтобы оценить ущерб, причиненный жителям города. Ведутся работы по расчистке дорог, с привлечением специальной и дорожной техники, убираются поваленные ураганом деревья.



