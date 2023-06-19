Из-за сильных ливней во Владикавказе введён режим ЧС

Мощные ливни превратили улицы столицы Северной Осетии в полноводные реки, а в посёлке Южный сошёл сель.
В столице Северной Осетии накануне прошёл сильнейший ливень. В результате многие дома оказались подтоплены, а дороги превратились в каналы. Видео из Владикавказа и его окрестностей без слов рассказывают о ситуации в городе.
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В районе Кувандона рядом с поселком Южный сошёл сель, который перекрыл около 50 метров дороги. В части районов столицы отключилось электроэнергия.
Все оперативные службы вышли работать в круглосуточном режиме, чтобы ликвидировать последствия непогоды. А в 18.00 18 июня во Владикавказе был введён режим ЧС.
Сейчас, по словам главы администрации столицы республики Вячеслава Мильдзихова, работники мэрии совершают подомовой обход, чтобы оценить ущерб, причиненный жителям города. Ведутся работы по расчистке дорог, с привлечением специальной и дорожной техники, убираются поваленные ураганом деревья.
К сожалению, по прогнозам синоптиков 20-21 июня по территории Республики Северная Осетия-Алания снова ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20-25 м/с, поэтому штормовое предупреждение продлили, и режим ЧС пока еще остаётся в силе.
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