FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Истории из жизни 1942 поста • 767 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Истории из жизни
В Руанде живет 123-летняя девственница, которая до сих пор мечтает встретить свою любовь

В Руанде живет 123-летняя девственница, которая до сих пор мечтает встретить свою любовь

Автор:
19 июня 2023 09:24
Сообщество : Истории из жизни
Метки: 123 года   Руанд   в мире   возраст   девственница   люди   
1288
4
1

Зовут ее Терезия Ньиракаджумба и за всю свою долгую жизнь она не видела голого мужчину, по ее словам, это ее секрет долголетия.

123-летняя девственница из Руанды Терезия Ньиракаджумба призналась, что мечтает встретить свою любовь. Историю о своей долгой одинокой жизни и желании найти идеального мужчину она рассказала в видео, опубликованном на канале Afrimax English в YouTube.

Женщина воспитывалась в строгих правилах: жениха ей должны были представить родители, но они никогда этого не делали. Она никогда не видела обнаженного тела, так как никого и никогда не любила. Однако надежда, что идеальный для нее мужчина найдется, не погасла до сих пор.

В моей культуре девушкам не разрешалось оставаться наедине с мужчиной. Это стало принципом моей жизни. Я решила жить одна, даже когда родители и семья просили меня выйти замуж

Ньиракаджумба добавила, что долгие годы мечтала встретить того, кто ее полюбит и «обнимет ее душу». В то же время одиночество взрастило в ней страх перед мужчинами, и, только постарев, она избавилась от него, призналась женщина.


«Когда я была молода, я не хотела общаться с мужчинами, и это определило мое будущее. Но теперь вы можете помочь мне и познакомить меня с кем-то», — обратилась она к зрителям.


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Истории из жизни"
Метки: 123 года   Руанд   в мире   возраст   девственница   люди   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
6k
vasilykopkov Час назад
Ну да, ну да...
Думается такой "преклонный" возраст объясняется просто.
В компьютерной программе, где делался сей "документ" 01.01.1900 была самая ранняя дата. Если бы там был отсчет от Р.Х., то ей могло бы быть и 2023 года.
Вспоминается знаменитый писарь из "Формулы любви", который, шельмец чернила экономил.
Вообще, в Руанде из-за постоянных войн и болезней и до 70-ти мало кто доживает
Предположу, что этой бабке в реале где-то 65-75. Ну а насчет девственности - кто же захочет проверять....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
6k
sumrаknn 2 часа назад
Больной автор верит сказкам туземцев.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
44k
Цыц тут у меня 2 часа назад
Пусть продаст девственность ценителям, деньги внукам оставит. Ой, б&я, а внуки то вряд ли будут...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
IsTOPnik

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

39357



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 18 мая
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 18 мая
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 17 мая
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 17 мая
Набирающие популярность в сообществах
Рыбы-птицееды
Рыбы-птицееды
Спасение под носом у врага. Операция «Цербер»
Спасение под носом у врага. Операция «Цербер»
Часто перебрасываешь деньги на другие карты? Тогда заводи Тинькофф Платинум
Часто перебрасываешь деньги на другие карты? Тогда заводи Тинькофф Платинум
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Важный момент в жизни мужчины

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#США#интересно#драка
#в мире#СССР#Юмор#милота#Прикол
#люди#история#забавно#новости
Часто перебрасываешь деньги на другие карты? Тогда заводи Тинькофф Платинум Часто перебрасываешь деньги на другие карты? Тогда заводи Тинькофф Платинум В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых Турист случайно снял удар молнии в вершину горы Турист случайно снял удар молнии в вершину горы Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста

На что жалуетесь?

Вернуться