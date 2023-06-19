В Руанде живет 123-летняя девственница, которая до сих пор мечтает встретить свою любовь

Зовут ее Терезия Ньиракаджумба и за всю свою долгую жизнь она не видела голого мужчину, по ее словам, это ее секрет долголетия.
123-летняя девственница из Руанды Терезия Ньиракаджумба призналась, что мечтает встретить свою любовь. Историю о своей долгой одинокой жизни и желании найти идеального мужчину она рассказала в видео, опубликованном на канале Afrimax English в YouTube.
Женщина воспитывалась в строгих правилах: жениха ей должны были представить родители, но они никогда этого не делали. Она никогда не видела обнаженного тела, так как никого и никогда не любила. Однако надежда, что идеальный для нее мужчина найдется, не погасла до сих пор.
В моей культуре девушкам не разрешалось оставаться наедине с мужчиной. Это стало принципом моей жизни. Я решила жить одна, даже когда родители и семья просили меня выйти замуж
Ньиракаджумба добавила, что долгие годы мечтала встретить того, кто ее полюбит и «обнимет ее душу». В то же время одиночество взрастило в ней страх перед мужчинами, и, только постарев, она избавилась от него, призналась женщина.
«Когда я была молода, я не хотела общаться с мужчинами, и это определило мое будущее. Но теперь вы можете помочь мне и познакомить меня с кем-то», — обратилась она к зрителям.
Источник:
Источник:
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Девушка пытается открыть бутылку штопором
Думается такой "преклонный" возраст объясняется просто.
В компьютерной программе, где делался сей "документ" 01.01.1900 была самая ранняя дата. Если бы там был отсчет от Р.Х., то ей могло бы быть и 2023 года.
Вспоминается знаменитый писарь из "Формулы любви", который, шельмец чернила экономил.
Вообще, в Руанде из-за постоянных войн и болезней и до 70-ти мало кто доживает
Предположу, что этой бабке в реале где-то 65-75. Ну а насчет девственности - кто же захочет проверять....