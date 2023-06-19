В Руанде живет 123-летняя девственница, которая до сих пор мечтает встретить свою любовь

Женщина воспитывалась в строгих правилах: жениха ей должны были представить родители, но они никогда этого не делали. Она никогда не видела обнаженного тела, так как никого и никогда не любила. Однако надежда, что идеальный для нее мужчина найдется, не погасла до сих пор.

В моей культуре девушкам не разрешалось оставаться наедине с мужчиной. Это стало принципом моей жизни. Я решила жить одна, даже когда родители и семья просили меня выйти замуж