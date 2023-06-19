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Роковое селфи с маленьким бычком

Роковое селфи с маленьким бычком

Автор:
19 июня 2023 09:17
Сообщество : Животные
Метки: Видео   США   бизоны   животные   селфи   стадо   шоссе   
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Стадо диких бизонов перекрыло движение по шоссе в США. И одна женщина решила сделать селфи с бычком. Но она не знала, что родители-бизоны готовы убивать за своё потомство!

Женщина избежала серьезных травм.

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Метки: Видео   США   бизоны   животные   селфи   стадо   шоссе   
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13  комментариев
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26k
Matrosskin 2 часа назад
Сфотаться с дикими животными... Причём с крупными и достаточно агрессивными. Ну что здесь могло пойти не так ?
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7k
newegg 4 минуты назад
Дура тупая.
В Yellowstone на всех дорогах стоят плакаты - не подходите к животным, держитесь от них подальше.
А вообще бизоны тупые как коровы, их разозлить надо постараться.
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14k
MrForstd 58 минут назад
Были бы мозги, было б сотрясение, но тут их явно нет.
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25k
Скептик-материалист Час назад
За сэлфи бизон забрал штаны. Бизнес, ничего личного.
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22k
Mike Miller Час назад
Если "женщина избежала тяжелых травм", зачем такой заголовок? Это селфи не роковое, а поучительное получилось.
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3k
Капитошка Час назад
Ну чо,хороший урок тэпэшке.Следующий раз хорошенько подумает,что не надо лезть туда,куда не надо.По другому никак.
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3k
Pioner76 Час назад
Хоули шет.
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9k
Garpia121 2 часа назад
Естественный отбор. Отсутствие мозга всегда приводило к повреждению или гибели тела.
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