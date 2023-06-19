Роковое селфи с маленьким бычком

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Стадо диких бизонов перекрыло движение по шоссе в США. И одна женщина решила сделать селфи с бычком. Но она не знала, что родители-бизоны готовы убивать за своё потомство!
Женщина избежала серьезных травм.
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В Yellowstone на всех дорогах стоят плакаты - не подходите к животным, держитесь от них подальше.
А вообще бизоны тупые как коровы, их разозлить надо постараться.