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Зачем американцы кладут ноги на стол?

Зачем американцы кладут ноги на стол?

Автор:
19 июня 2023 07:32
Метки: США   американцы   версия   люди   ноги на стол   привычка   
2813
6

Несколько популярных версий известной привычки.

Знаменитая сцена из примерно половины заокеанских фильмов - чувак сидит, закинув ноги на стол. И отнюдь не только фильмы - в такой позе запечатлены даже многие американские президенты.

Я тут главный

×
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Начнем с того, что первая причина - чисто социальная.

Ноги на стол в США обычно задирает либо обладатель собственного кабинета, либо же, на худой конец, собственного стола. То есть, либо какой-то начальник, либо же хотя б более-менее уважаемый работник. Показывая таким образом свой авторитет.

Вообще, есть мнение, что традиция задирать ноги на стол пошла еще от средневековых английских феодалов - британские лорды таким нехитрым способом демонстрировали окружающим, кто тут самый крутой. Затем эту привычку успешно перехватили американские ковбои с шерифами. Сапоги прямо со шпорами на стол!

Еще одна любопытная версия - среди первых американцев было много обладателей генетического отклонения, так называемого синдрома Марфана. То есть, обладателей повышенной работоспособности и слишком длинных ног (как например, знаменитый президент Линкольн).

"Марфанщики" свои не в меру длинные конечности под обычный стол удобно упаковать просто не могли. И поневоле закидывали их НА стол. А поскольку носители такого синдрома часто (в силу особой энергичности) становились большими боссами, их ноги на столе быстро стали признаком успешности и господства.

Да, ноги американцы закидывают на стол именно в своих кабинетах, либо у себя дома. Малознакомый янки у Вас в квартире явно не станет оный финт проворачивать. Еще один момент - на обеденный стол ноги американцы не задирают - только на письменные, в крайнем случае - небольшие кофейные.

Отдых ногам

Еще одна веская причина закинуть нижние конечности на стол - чисто медицинская.

Янки таким образом, как они сами считают, дают уставшим ногам отдых плюс профилактику варикоза с отеком. Подобная привычка прививается американцам еще с юности. Тут и не поспоришь ведь.

Мебели не жалко

И, наконец, американцы к мебели и чистоте относятся крайне практично. Проще говоря - об обоих вещах не особо заботятся.

Попорченную ногами в обуви мебель типа всегда можно заменить. А грязь - ну ее в вычистят уборщики из бюро клиринговых услуг, за что им деньги то платятся вообще? Значит можно смело ноги на стол задирать, даже в обуви.

Источник:

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Метки: США   американцы   версия   люди   ноги на стол   привычка   
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15  комментариев
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21k
Davy Jones 2 часа назад
Чтобы у ковбоев немытые яйца не прилипли к кожаным штанам
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40k
Example 6.2.6 Полминуты назад
Я один живу, я дома на компьютерный стол иногда ноги закидываю (понятно что без ботинок), так порой удобнее развалиться в кресле, пока смотришь что-нить на компе.
Да и ноги действительно, после такого - меньше зудят (особенно если до этого много ходил или стоял).. полагаю часть крови от них отходит, снижается всякое там давление в кровеносных сосудах и тканях, и ты себя чуть бодрее чувствуешь, если минут 15-20 так посидишь.
Но то дома, когда я один. Так чтоб на работе, мне пришла в голову хотя бы мысль , свои копыта на стол взграмоздить..не припомню. Это ж откровенное хамство и неуважение к окружающим.. начальник ты или нет, твой стол и не твой.. пофигу, так делать тупо некрасиво. Возможно на Западе, это признак успеха, но у нас, на тебя после такого поступка - буду смотреть на как быдло, которое по каким-то причинам тут занимает какую-то должность. В общем, на мой взгляд - сделать так перед другими людьми, самый лёгкий способ настроить их против себя. В довесок можно ещё оглушительно пёрнуть (так чтоб маятник в часах остановился) и прифыркиванием высморкаться в занавеску.. терять уже нечего, гулять так по полной программе.
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44k
FoxGen 4 минуты назад
Четвёртая версия - они просто свиньи.
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7k
evenSeven Полчаса назад
Дикие нравы…
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2k
Lena 45 минут назад
Автор, не клиринговые компании, а клининговые
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−8
гаврила судопаров Час назад
вы их госдолг видели??????
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23k
SolomonA Час назад
Если поднять ноги повыше, то кровь от ног перетекает к голове и мозг начинает худо-бедно работать...
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4k
Александр Час назад
быдло
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18k
sonic24a Час назад
Чтоб змея не тяпнула под столом.
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6k
Dima Час назад
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18k
Алексей Теуш Час назад
Думается мне, что тут основное - демонстрация превосходства: я в своём кабинете могу делать, что хочу, а посетитель не может! Дешёвка, конечно...
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44k
Цыц тут у меня Час назад
Хотят показать свою крутость, но на деле это просто неудобно.
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14k
Мистер Фикс 2 часа назад
Посади свинью за стол...
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313
Змей 2 часа назад
Потому что дебилы.
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Alex Chebrikov

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