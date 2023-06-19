Зачем американцы кладут ноги на стол?

Начнем с того, что первая причина - чисто социальная.

Ноги на стол в США обычно задирает либо обладатель собственного кабинета, либо же, на худой конец, собственного стола. То есть, либо какой-то начальник, либо же хотя б более-менее уважаемый работник. Показывая таким образом свой авторитет.

Вообще, есть мнение, что традиция задирать ноги на стол пошла еще от средневековых английских феодалов - британские лорды таким нехитрым способом демонстрировали окружающим, кто тут самый крутой. Затем эту привычку успешно перехватили американские ковбои с шерифами. Сапоги прямо со шпорами на стол!