Зачем американцы кладут ноги на стол?

Несколько популярных версий известной привычки.
Знаменитая сцена из примерно половины заокеанских фильмов - чувак сидит, закинув ноги на стол. И отнюдь не только фильмы - в такой позе запечатлены даже многие американские президенты.
Я тут главный
Начнем с того, что первая причина - чисто социальная.
Ноги на стол в США обычно задирает либо обладатель собственного кабинета, либо же, на худой конец, собственного стола. То есть, либо какой-то начальник, либо же хотя б более-менее уважаемый работник. Показывая таким образом свой авторитет.
Вообще, есть мнение, что традиция задирать ноги на стол пошла еще от средневековых английских феодалов - британские лорды таким нехитрым способом демонстрировали окружающим, кто тут самый крутой. Затем эту привычку успешно перехватили американские ковбои с шерифами. Сапоги прямо со шпорами на стол!
Еще одна любопытная версия - среди первых американцев было много обладателей генетического отклонения, так называемого синдрома Марфана. То есть, обладателей повышенной работоспособности и слишком длинных ног (как например, знаменитый президент Линкольн).
"Марфанщики" свои не в меру длинные конечности под обычный стол удобно упаковать просто не могли. И поневоле закидывали их НА стол. А поскольку носители такого синдрома часто (в силу особой энергичности) становились большими боссами, их ноги на столе быстро стали признаком успешности и господства.
Да, ноги американцы закидывают на стол именно в своих кабинетах, либо у себя дома. Малознакомый янки у Вас в квартире явно не станет оный финт проворачивать. Еще один момент - на обеденный стол ноги американцы не задирают - только на письменные, в крайнем случае - небольшие кофейные.
Отдых ногам
Еще одна веская причина закинуть нижние конечности на стол - чисто медицинская.
Янки таким образом, как они сами считают, дают уставшим ногам отдых плюс профилактику варикоза с отеком. Подобная привычка прививается американцам еще с юности. Тут и не поспоришь ведь.
Мебели не жалко
И, наконец, американцы к мебели и чистоте относятся крайне практично. Проще говоря - об обоих вещах не особо заботятся.
Попорченную ногами в обуви мебель типа всегда можно заменить. А грязь - ну ее в вычистят уборщики из бюро клиринговых услуг, за что им деньги то платятся вообще? Значит можно смело ноги на стол задирать, даже в обуви.
Источник:
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Да и ноги действительно, после такого - меньше зудят (особенно если до этого много ходил или стоял).. полагаю часть крови от них отходит, снижается всякое там давление в кровеносных сосудах и тканях, и ты себя чуть бодрее чувствуешь, если минут 15-20 так посидишь.
Но то дома, когда я один. Так чтоб на работе, мне пришла в голову хотя бы мысль , свои копыта на стол взграмоздить..не припомню. Это ж откровенное хамство и неуважение к окружающим.. начальник ты или нет, твой стол и не твой.. пофигу, так делать тупо некрасиво. Возможно на Западе, это признак успеха, но у нас, на тебя после такого поступка - буду смотреть на как быдло, которое по каким-то причинам тут занимает какую-то должность. В общем, на мой взгляд - сделать так перед другими людьми, самый лёгкий способ настроить их против себя. В довесок можно ещё оглушительно пёрнуть (так чтоб маятник в часах остановился) и прифыркиванием высморкаться в занавеску.. терять уже нечего, гулять так по полной программе.