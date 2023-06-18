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Обнаружена самая быстрая звезда за всю историю наблюдения Млечного Пути

Обнаружена самая быстрая звезда за всю историю наблюдения Млечного Пути

Автор:
18 июня 2023 10:51
Сообщество : Космос
Метки: Галактика   астрономы   астрофото   белый карлик   космос   сверхновая   сверхскоростные звезды   
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Ее скорости достаточно, чтобы за 19 часов долететь от Земли до Солнца.

Астрономы обнаружили новую популяцию сверхбыстро движущихся звезд в галактике Млечного Пути. Среди них есть самая быстрая «убегающая» звезда в истории наблюдений.


Белый карлик под названием J0927 мчится сквозь космическое пространство со скоростью 8 226 967 км/ч. Звезду заметили вместе с тремя другими быстро движущимися звездами, которые, как считается, стали результатами сверхновой типа Ia — одного из самых сильных взрывов во Вселенной.


Такие сверхновые происходят, когда две звезды, одна из которых разрушенный белый карлик, падают на орбиту вокруг друг друга. В этом случае белый карлик начинает отбирать водород у звезды, вокруг которой он вращается по спирали. Реакция заканчивается гигантским термоядерным взрывом.


Впрочем, простого взрыва звезды недостаточно для достижения такой скорости. Астрономы считают, что сверхскоростные звезды запускаются в полет особым видом сверхновых типа Ia — динамически управляемыми сверхновыми с двойным вырождением и двойной детонацией (D6).


В сверхновых D6 две белые карликовые звезды вращаются по спирали друг с другом, одна из которых лишает другую оставшихся слоев гелия с ее поверхности. Процесс производит так много энергии на поверхности белого карлика, что это запускает ядерный синтез в оболочке звезды, посылая ударную волну глубоко в ее ядро, что приводит к детонации.


Наша галактика, вероятно, запустила в межгалактическое пространство более 10 млн таких звезд, предполагают исследователи. Несмотря на изобилие этих мощных сверхновых, доказательства того, что они «выстреливают» белыми карликами словно пулями, по-прежнему трудно найти. Астрономы все-таки выяснили, что белые карлики, почти полностью состоящие из кислорода и углерода, стали продуктами взрыва, лишившего их гелия и водорода.


Наша галактика, вероятно, запустила в межгалактическое пространство более 10 млн таких звезд, предполагают исследователи. Несмотря на изобилие этих мощных сверхновых, доказательства того, что они «выстреливают» белыми карликами словно пулями, по-прежнему трудно найти. Астрономы все-таки выяснили, что белые карлики, почти полностью состоящие из кислорода и углерода, стали продуктами взрыва, лишившего их гелия и водорода.


Предыдущий рекорд скорости (7 919 904 км/ч) принадлежал белому карлику D6-1. По оценкам ученых, сверхновые D6 могут составлять половину всех сверхновых типа Ia, но, чтобы знать это наверняка, придется поискать побольше звезд, проносящихся через космос, пишет Live Science.

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Метки: Галактика   астрономы   астрофото   белый карлик   космос   сверхновая   сверхскоростные звезды   
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3  комментария
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Александр Сергеев 7 часов назад
Не стоит повторять одно и то же,все и с первого раза поняли:))
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Fishki_surfer 3 часа назад
Измерять космические скорости в км/час - верх дебилизма...
Написали бы просто: 2285 км/сек.
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Axel
Электрик я. Простой электрик
https://ferae.eu/ Ferae — грандотряд плацентарных млекопитающих, состоящий из двух современных отрядов: хищных и панголинов.
16028



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