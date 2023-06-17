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Подборка фотографий актеров, актрис и всем известных людей!
Интересного вам просмотра!
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Алексей Баталов беседует с молодым актером Московского театра "Современник" Олегом Табаковым. 1962 год.
5.
Вениамин Смехов и Владимир Высоцкий в Измаиле во время съёмок фильма "Служили два товарища". Фото 21 сентября 1967 года
7.
Композитор Микаэл Таривердиев среди слушателей во время исполнения его произведений. Сентябрь 1969 года.
9.
Богдан Ступка в роли Григория Сковороды в спектакле Валерия Шевчука "Сад божественных песен". 28 июня 1990 года.
13.
Святослав Николаевич Федоров осматривает пациентку, в глаз которой введен протез роговицы со сменной оптикой. 1968 год.
15.
Главный режиссер Московского театра драмы и комедии на Таганке Николай Губенко. 24 марта 1987 года.
18.
Маргарита Терехова и Пэтси Кенсит на премьере советско-американского музыкального художественного фильма-сказки "Синяя птица". Июнь 1976 года.
19.
Эдмон Кеосаян, Борис Сичкин и Виктро Косых на съемках фильма "Новые приключения неуловимых". 23 мая 1968 года.
22.
Наталья Гундарева с рабочими Московского завода автоматических линий в гримерной. Март 1986 года.
24.
Олег Стриженов, Зинаида Кириенко, Жан Маре на III Московском международном кинофестивале. 16 июля 1963 года.
27.
Маргарита Терехова в роли Люси и Фаина Раневская в роли Роды в сцене из спектакля по пьесе Вина Дельмара "Дальше - тишина". 1970 год
30.
Екатерина Васильева в роли Шерли Холмс на съёмках лирической детективной комедии "Мой нежно любимый детектив". 30 мая 1986 года.
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