Подборка о геймерах для геймеров

Странный юмор, который по-настоящему поймут люди в возрасте 30+. Вроде бы уже и есть на чём играть, да и сами игры... А вот со временем... полная засада!

1. 1. Идеально 0

2. 2. И правильно делаешь 0 Источник:

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3. 3. Реально нереально 0 Источник:

4. 4. ^_^ 0 Источник:

5. 5. Потому что делать с душой не всякий может 0 Источник:

6. 6. Не только парня 0 Источник:

7. 7. Действительно 0 Источник:

8. 8. И уже больше никогда не повторится 0 Источник:

9. 9. А вдруг он это специально сказал?! 0 Источник:

10. 10. 0 Источник:

11. 11. Круто бы было 0 Источник:

12. 12. Психанул кто-то 0 Источник:

13. 13. И я 0 Источник:

14. 14. Точно 0 Источник:

15. 15. Интересно, почему же так происходит? 0 Источник: