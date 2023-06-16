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Подборка о геймерах для геймеров

Подборка о геймерах для геймеров

Автор:
16 июня 2023 19:43
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   геймеры   игровой юмор   игромания   подборка   
1618
16
Странный юмор, который по-настоящему поймут люди в возрасте 30+. Вроде бы уже и есть на чём играть, да и сами игры... А вот со временем... полная засада!
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Метки: Прикол   Юмор   геймеры   игровой юмор   игромания   подборка   
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4  комментария
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1k
Alexander Gorn 18 минут назад
В 16-м ответ на вопрос - "Графика-то нормальная, но вот геймплей полный отстой. И сюжет всратый. Еще и корейский рандом уже при генерации персонажа - кому-то сразу всё, а кому-то шиш. А на реролл уйти нельзя. Сейвов тоже нет ни хрена. И, главное, гринд поганый достал. Никогда больше не буду играть в игры от этого разраба!"
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4k
Chuna Минуту назад
Микрофон мог быть не совсем случайно включенным!

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15k
BARcyk Полчаса назад
Главный блокбастер Мелкософта - Винда.
Стопиццот языков.
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26k
ПаганецЪ 51 минуту назад
"Играть в компьютер"...


- Чуваки, смотрите, я комп!
- Вася, ты долбойоп!
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