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Гордые собаки-родители и их точные мини-копии

Гордые собаки-родители и их точные мини-копии

Автор:
16 июня 2023 15:23
Сообщество : ФотоМир
Метки: Дитя   порода   потомство   похожесть   ребёнок   собака   сходство   трогательно   фото   щенок   
884
18

Родительство – тяжёлый труд и каждодневный подвиг. Братья наши меньшие не исключение. И они тоже гордятся своими детьми.

Особенно когда продолжение не просто на них похоже, а является практически полной копией. Только пока ещё уменьшенной. И выглядит это очень умильно и перспективно.

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Метки: Дитя   порода   потомство   похожесть   ребёнок   собака   сходство   трогательно   фото   щенок   
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25k
Сибиряк 49 минут назад
Гордые собаки-родители и их точные мини-копииПосмотреть
Гордые собаки-родители и их точные мини-копии
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Бывалый 6 минут назад
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10k
Том Сойер 41 минуту назад
Классный пост!!!
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