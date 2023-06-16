Гордые собаки-родители и их точные мини-копии

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Родительство – тяжёлый труд и каждодневный подвиг. Братья наши меньшие не исключение. И они тоже гордятся своими детьми.
Особенно когда продолжение не просто на них похоже, а является практически полной копией. Только пока ещё уменьшенной. И выглядит это очень умильно и перспективно.
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