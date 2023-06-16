В Новосибирске спасли совят, у которых пропали родители

– Их нашли на даче. За ними наблюдали какое-то время. Заметили, что несколько дней к слёткам не прилетают родители, чтобы накормить их. Родители пропали. Птенцы пищали от голода беспрестанно. Поэтому волонтеры забили тревогу. Девушки, которые нашли их, сказали, что птенцы ползают по дереву, как гусенички, – рассказала волонтер ЦРДЖ Алиса Богомолова, – в этой ситуации хорошо, что птенцов доставили в центр. Обычно слетков не стоит забирать от родителей, однако, если родители отсутствуют долгое время, птенцов нужно забирать.

В Центр совята поступили еще упитанные. Оказалось, что они поражены внутренними паразитами. Их пролечили и готовят к подсадке к приемным родителям.