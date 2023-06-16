В Калининграде мужики Свинко и Хохол подрались из-за фамилий

В России немало выходцев из Украины, а граждан РФ с украинскими корнями - еще больше. Никого не удивляют фамилии, оканчивающиеся на "ко". А вот в Калининграде два мужчины едва не убили друг друга, выясняя, чья фамилия более украинская.





Два приятеля Свинко и Хохол выпивали и, как водится, вели неспешную беседу о том- о сём. Постепенно разговор зашёл о происхождении их фамилий. Свинко заявил, что на его собеседнике клейма ставить негде. Дескать, сразу понятно, кто перед тобой, если его фамилия Хохол. На что обиженный приятель возразил, что украинца всегда выдаст предательское "ко". После обмена мнениями внезапно возникла драка.



