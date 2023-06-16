Упавшее со здания стекло едва не убило ребенка

Мальчик на самокате успел проехать по тротуару буквально за секунду до того, стекло с верхней части фасада здания рухнуло вниз и разбилось вдребезги на множество осколков.





Жители дома посетовали, что ранее здесь уже были зафиксированы два подобных инцидента. Это стекло стало третьим, сорвавшимся с фасада многоэтажки. Причины ЧП предстоит выяснить специалистам.