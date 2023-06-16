Упавшее со здания стекло едва не убило ребенка

Ограничительное стекло рухнуло с верхнего этажа здания ЖК «Царская площадь» на севере Москвы и чуть не убило маленького ребенка.
Мальчик на самокате успел проехать по тротуару буквально за секунду до того, стекло с верхней части фасада здания рухнуло вниз и разбилось вдребезги на множество осколков.
Жители дома посетовали, что ранее здесь уже были зафиксированы два подобных инцидента. Это стекло стало третьим, сорвавшимся с фасада многоэтажки. Причины ЧП предстоит выяснить специалистам.
По словам жителей комплекса, это уже третье упавшее с фасада стекло. Причину произошедшего выясняют. В управляющей компании отказались от комментариев по поводу инцидента.
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Если дому меньше 5-ти лето, то ожидаемо "управляшка" будет валить на застройщика, но там, ожидаемо, тоже не дураки сидят - будут валить на заказчика, тот, в свою очередь, тоже че-нить интересненькое придумает про первых двух. А когда пятилетний срок кончится, эта трагичная, но вместе с тем поучительная история погрязнет (читай растворится) в арбитражных разбирательствах.