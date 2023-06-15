Курьер купил себе Lamborghini, воруя посылки от Amazon

Развозить посылки и не брать их себе, это всё равно, что сидеть у колодки и не напиться, решил 26-летний американец и часто использует стандартное решение при сборе пакетов себе.

Он сначала довозил до крыльца, а воровал (как бы уже не он, а мало ли на свете воришек). Наворованное небывалое, всю выручку, понятное дело, клал себе в карман. Спустя полгода в Amazon все прочухали и Доминикаса уволили (наверно, еще ласково пожурили на прощанье). Но к тому же времени он уже прикупил себе Lamborghini.