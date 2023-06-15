Курьер купил себе Lamborghini, воруя посылки от Amazon

В интернете завирусилось видео про 26-летнего американца Доминикаса, который купил себе спорткар, воруя заказы на Amazon. При этом, сам он, как раз полгода эти заказы и развозил.
Развозить посылки и не брать их себе, это всё равно, что сидеть у колодки и не напиться, решил 26-летний американец и часто использует стандартное решение при сборе пакетов себе.
Он сначала довозил до крыльца, а воровал (как бы уже не он, а мало ли на свете воришек). Наворованное небывалое, всю выручку, понятное дело, клал себе в карман. Спустя полгода в Amazon все прочухали и Доминикаса уволили (наверно, еще ласково пожурили на прощанье). Но к тому же времени он уже прикупил себе Lamborghini.
Источник:
Впрочем, разоблачители феков увидели, что всё это и есть - фейк.
И хотя приятно смотреть видео, на кого воришка преследует его конфискатора, когда угрожает добытый Ламбо собирает – это всего лишь шутка.
Идея для люксового стартапа.
Источник:
- Девушка пытается открыть бутылку штопором
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
Кто на ком стоял?
Что вы написали?! Я нихера не понял.
Кто может перевести это с далбайобского на нормальный язык?