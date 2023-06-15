FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 10445 постов • 1436 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира
Курьер купил себе Lamborghini, воруя посылки от Amazon

Курьер купил себе Lamborghini, воруя посылки от Amazon

Автор:
15 июня 2023 21:39
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Amazon   Lamborghini   вор   доставщик   курьер   ламборджини   посылки   похититель   
1870
1
1

В интернете завирусилось видео про 26-летнего американца Доминикаса, который купил себе спорткар, воруя заказы на Amazon. При этом, сам он, как раз полгода эти заказы и развозил.

Развозить посылки и не брать их себе, это всё равно, что сидеть у колодки и не напиться, решил 26-летний американец и часто использует стандартное решение при сборе пакетов себе.

Он сначала довозил до крыльца, а воровал (как бы уже не он, а мало ли на свете воришек). Наворованное небывалое, всю выручку, понятное дело, клал себе в карман. Спустя полгода в Amazon все прочухали и Доминикаса уволили (наверно, еще ласково пожурили на прощанье). Но к тому же времени он уже прикупил себе Lamborghini.

Впрочем, разоблачители феков увидели, что всё это и есть - фейк.

И хотя приятно смотреть видео, на кого воришка преследует его конфискатора, когда угрожает добытый Ламбо собирает – это всего лишь шутка.

Идея для люксового стартапа.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: Amazon   Lamborghini   вор   доставщик   курьер   ламборджини   посылки   похититель   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
12  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
10k
au3 2 часа назад
"И хотя приятно смотреть видео, на кого воришка преследует его конфискатора, когда угрожает добытый Ламбо собирает – это всего лишь шутка."

Кто на ком стоял?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
7
AntiHerro 4 минуты назад
"И хотя приятно смотреть видео, на кого воришка преследует его конфискатора, когда угрожает добытый Ламбо собирает – это всего лишь шутка."

Что вы написали?! Я нихера не понял.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Bill 13 минут назад
Чтобы наворовать на Ламборджину за полгода - это надо сбывать награбленное как минимум по $2000 в день. Для этого надо красть на сумму, ну не меньше $4000 ежедневно. Нереально для разносчика из Амазона.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
BenderRodriguez Полчаса назад
Бедный автор видимо очень торопился опубликовать пост. Сразу бы на английском скинул, так ещё быстрее было бы
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Влад 43 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Трям Час назад
"И хотя приятно смотреть видео, на кого воришка преследует его конфискатора, когда угрожает добытый Ламбо собирает – это всего лишь шутка."

Кто может перевести это с далбайобского на нормальный язык?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
48k
turyst Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
34k
Dobry vojak Svejk Час назад
Автор! Ты там прибухнул, чтоль? Пост из серии - упала ложка и давай валяться !
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Горожанин 2 часа назад
Бред лютует.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

75268



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 17 мая
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 17 мая
В Ленобласти мотоциклистка погибла по вине пожилого водителя на "Мерседесе"
В Ленобласти мотоциклистка погибла по вине пожилого водителя на "Мерседесе"
Набирающие популярность в сообществах
Китай создал продвинутый процессор, который лучше, чем у Intel и AMD. Релиз ожидается со дня на день
Китай создал продвинутый процессор, который лучше, чем у Intel и AMD. Релиз ожидается...
Грозный кролик запугал жителей американского города
Грозный кролик запугал жителей американского города
Nyobolt EV - электромобиль заряжающийся за 6 минут (8 фото)
Nyobolt EV - электромобиль заряжающийся за 6 минут (8 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Когда в детстве звонишь маме на работу

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#в мире#машина#люди#животные#ДТП#Автовсячина#подборка#интересное#США#забавно
#фото#автомобили#Юмор#история#новости#кино#Китай#фильм#собака#картинки
#интересно#автомир#Прикол#аварии#авто аварии#позитив#факты#смерть#Россия#соцсети
Зарядное устройство GaN USB-C на 33 Вт всего за $6,89 Зарядное устройство GaN USB-C на 33 Вт всего за $6,89 Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых Девушка пытается открыть бутылку штопором Девушка пытается открыть бутылку штопором

На что жалуетесь?

Вернуться