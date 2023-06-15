Рогатик в квадрате: зачем святые бараны обзавелись сразу двумя парами рогов?

Мы бедные овечки
Никто нас не пасёт.
Мы таем словно свечки…
Ну, кто же нас спасёт?
Незатейливая песенка из мультфильма как нельзя точнее передаёт суть этих шерстистых, довольно милых и не очень умных созданий.
Овцы – это про кудряшки и блеяние. Но, как и в любом правиле, в случае с этими душевными парнокопытными жвачными есть исключения.
Речь о многорогих овцах святого Якова (или Джейкоба). Вообще, существует всего пять многорогих пород. Все они родом из Испании или Британии. И эта особенность, превращающая милых существ в каких-то фантастических чудовищ, это не результат человеческих экспериментов (что радует), а природная мутация.
К слову, характер у этих, к счастью, малочисленных животинок больше козий, нежели кроткий овечий. И по упорству, хитрости и изворотливости они действительно похожи на порождения ада. Но их мало, что тоже радует.
И овцы святого Якова – одна из самых старых пород, в которых сохранился ген многорогости. И эту характеристику англичане попытались объяснить, насочиняв целый ворох легенд (а как же без них?)
В соответствии с первой эпичной сказкой, милую животинку апостол, в честь которого и названа порода, получил в дар от кого-то из родни. Вторая легенда гласит, что многорогие упрямцы прибыли в Англию вместе с викингами, что довольно логично объясняет упрямый нрав кудрявых демонов. Третья версия довольно прозаичная: рогатиков придумали испанцы, в связи с чем даже неформальное название у овечек имеется – «испанская овца». Не все представители породы многорогие. Обычных больше, но нестандартные гораздо интереснее.
Этих животных разводят преимущественно в декоративных целях, держат в парках и зоопарках. Но есть у овец святого Якова ещё одна важная функция: они работают церберами. В смысле, пастухами для своих обычных двурогих или совершенно безрогих несчастных собратьев. Чаще руководящую должность занимает баран, но и дамы тоже неплохо справляются с обязанностями. Получше иной овчарки: и куснут, и боднут, и лягнут когда надо свою нерасторопную паству.
Почему они до сих пор не стали монополистами в пастушьем бизнесе, окончательно вытеснив людей? Пожалуй, единственная причина – некие разногласия в методиках, способах и целях с обычными человечьими пастухами. Но, возможно, всё ещё впереди.
Успешно рогачи справляются и с функциями сторожа в хозяйстве. Представьте только: рогатое чудище неспешно обходит по периметру вверенную территорию, многозначительно покачивая вечной завивкой. У слегка подвыпившего воришки при встрече с этим так и вообще кондрашка может приключиться или какой другой конфуз.
Опять же весомым плюсом по сравнению с большинством пород собак является молчаливость и внезапность. Баран не будет мекать и бекать, предупреждая, как пёс лаем, о нападении. Он зловещей тенью вынесется из тьмы и собьёт с ног. Это как минимум. А что там с максимумом – так и представить страшно.
Кстати, помимо классического расположения – одна пара растёт вертикально, а вторая по бокам, случаются и совершенно немыслимые загогулины: серпантинные извилины, асимметрия, разнонаправленные завитки.
Такие они, эти шерстяные рок-звёзды с функциями секьюрити. Рога растят, навыки улучшают. А, может, между делом и всемирный заговор по порабощению людей замышляют. Ясно одно: мы далеко не всё знаем об этих примитивных, на первый взгляд, созданиях.
Источник:
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Ага, можно подумать, их овцы об этом спрашивали:
- Дорогой, сколько пар рогов тебе больше подходит?