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Рогатик в квадрате: зачем святые бараны обзавелись сразу двумя парами рогов?

Рогатик в квадрате: зачем святые бараны обзавелись сразу двумя парами рогов?

Автор:
15 июня 2023 16:30
Сообщество : Животные
Метки: Животное   завиток   мутация   овца святого Якова   особенность   пара   пастух   порода   рог   характер   
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Мы бедные овечки

Никто нас не пасёт.

Мы таем словно свечки…

Ну, кто же нас спасёт?

Незатейливая песенка из мультфильма как нельзя точнее передаёт суть этих шерстистых, довольно милых и не очень умных созданий.

Овцы – это про кудряшки и блеяние. Но, как и в любом правиле, в случае с этими  душевными парнокопытными жвачными  есть исключения.

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Речь о многорогих овцах святого Якова (или Джейкоба). Вообще, существует всего пять многорогих пород. Все они родом из Испании или Британии. И эта особенность, превращающая милых существ в каких-то фантастических чудовищ, это не результат человеческих экспериментов (что радует), а природная мутация.

К слову, характер у этих, к счастью, малочисленных животинок больше козий, нежели кроткий овечий. И по упорству, хитрости и изворотливости они действительно похожи на порождения ада. Но их мало, что тоже радует.

И овцы святого Якова – одна из самых старых пород, в которых сохранился ген многорогости. И эту характеристику англичане попытались объяснить, насочиняв целый ворох легенд (а как же без них?)

В соответствии с первой эпичной сказкой, милую животинку апостол, в честь которого и названа порода, получил в дар от кого-то из родни. Вторая легенда гласит, что многорогие упрямцы прибыли в Англию вместе с викингами, что довольно логично объясняет упрямый нрав кудрявых демонов. Третья версия довольно прозаичная: рогатиков придумали испанцы, в связи с чем даже неформальное название у овечек имеется – «испанская овца». Не все представители породы многорогие. Обычных больше, но нестандартные гораздо интереснее.

Этих животных разводят преимущественно в декоративных целях, держат в парках и зоопарках. Но есть у овец святого Якова ещё одна важная функция: они работают церберами. В смысле, пастухами для своих обычных двурогих или совершенно безрогих несчастных собратьев. Чаще руководящую должность занимает баран, но и дамы тоже неплохо справляются с обязанностями. Получше иной овчарки: и куснут, и боднут, и лягнут когда надо свою нерасторопную паству.

Почему они до сих пор не стали монополистами в пастушьем бизнесе, окончательно вытеснив людей? Пожалуй, единственная причина – некие разногласия в методиках, способах и целях с обычными человечьими  пастухами. Но, возможно, всё ещё впереди.

Успешно рогачи справляются и с функциями сторожа в хозяйстве. Представьте только: рогатое чудище неспешно обходит по периметру вверенную территорию, многозначительно покачивая вечной завивкой. У слегка подвыпившего воришки при встрече с этим так и вообще кондрашка может приключиться или какой другой конфуз.

Опять же весомым плюсом по сравнению с большинством пород собак является молчаливость и внезапность. Баран не будет мекать и бекать, предупреждая, как пёс лаем, о нападении. Он зловещей тенью вынесется из тьмы и собьёт с ног. Это как минимум. А что там с максимумом – так и представить страшно.

Кстати, помимо классического расположения – одна пара растёт вертикально, а вторая по бокам, случаются и совершенно немыслимые загогулины: серпантинные извилины, асимметрия, разнонаправленные завитки.

Такие они, эти шерстяные рок-звёзды с функциями секьюрити. Рога растят, навыки улучшают. А, может, между делом и всемирный заговор по порабощению людей замышляют. Ясно одно: мы далеко не всё знаем об этих примитивных, на первый взгляд, созданиях.

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Метки: Животное   завиток   мутация   овца святого Якова   особенность   пара   пастух   порода   рог   характер   
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Борис Карабанов Час назад
"Зачем святые бараны обзавелись сразу двумя парами рогов?"(с)
Ага, можно подумать, их овцы об этом спрашивали:
- Дорогой, сколько пар рогов тебе больше подходит?
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Олеся К 16 минут назад
так почему у них столько рогов то растет...я так и не поняла
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