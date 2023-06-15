Рогатик в квадрате: зачем святые бараны обзавелись сразу двумя парами рогов?

Речь о многорогих овцах святого Якова (или Джейкоба). Вообще, существует всего пять многорогих пород. Все они родом из Испании или Британии. И эта особенность, превращающая милых существ в каких-то фантастических чудовищ, это не результат человеческих экспериментов (что радует), а природная мутация.

К слову, характер у этих, к счастью, малочисленных животинок больше козий, нежели кроткий овечий. И по упорству, хитрости и изворотливости они действительно похожи на порождения ада. Но их мало, что тоже радует.